Общество
Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целяхВедомости 02:43
В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать агентству эту ситуацию, отметив, что это внутренний вопрос компании.
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Происшествия
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок
Обновлено в 05:36
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
В Польше оценили расходы на увеличение военного контингента США
Польша платит чрезмерно большую цену за незначительное увеличение военного контингента США.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Финансы
ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,5%. Снижение было ожидаемым – такой шаг предсказывали большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Bloomberg и Reuters.
Обновлено в 06:30
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Саратове полицейский сбил насмерть пожилого пешехода
Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, который на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба главка.
Обновлено в 06:01
Политика
Партия Порошенко поднялась на второе место в парламентском рейтинге
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" поднялась на второе место в парламентском рейтинге, ее готовы поддержать 7,9% респондентов, свидетельствуют данные исследования центра "Социс", опубликованные в пятницу.
Обновлено в 06:16
Гаджеты
Опубликован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат ОС Android 10
Китайский источник опубликовал перечень смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат обновление до Android 10 (она же Android Q). В нем числится 11 моделей.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
В четверг, 13 июня, Мосгорсуд отменил приговоры Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:02
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Экономика
Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве
Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским
В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского.
Обновлено в 06:00
Кино
Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ
Популярная певица и актриса Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга.
Обновлено в 03:03
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Политика
В Сербии заявили о готовности ввести войска в Косово
Белград готов ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы НАТО не смогут обеспечить безопасность местному сербскому населению.
Обновлено в 06:26
Религия
Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу
На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Твери женщина с ребенком на руках упала под поезд «Сапсан»
ЧП произошло 13 июня на станции Тверь коло 15.00. Женщина с ребенком на руках упала с платформы на рельсы перед приближающимся "Сапсаном".
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Даже с матерью отношения стали ухудшаться - по словам Зарубиной, при разговоре с дочерью она чувствует от неё какую-то обиду.
Обновлено в 06:16
Футбол
Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом». На 4 года
Полузащитник Роман Еременко продлил контракт с "Ростовом", информирует клубная пресс-служба. 32-летний финн продлил соглашение на 4 года.
Обновлено в 06:29
Политика
Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию
Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.
Обновлено в 05:58
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Общество
Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности
Около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным
Кассационным судом Италии был подтвержден приговор в виде шестимесячного тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Политика
Путин прибыл на заседание совета глав стран ШОС
Президент России Владимир Путин прибыл на заседание совета глав государств ШОС в Бишкеке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:16