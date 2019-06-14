Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целяхВедомости 02:43

В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать агентству эту ситуацию, отметив, что это внутренний вопрос компании.

Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях

Происшествия Историческое здание загорелось в центре Москвы В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Происшествия В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.

Финансы ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,5%. Снижение было ожидаемым – такой шаг предсказывали большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Bloomberg и Reuters.

Общество В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».

Происшествия В Саратове полицейский сбил насмерть пожилого пешехода Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, который на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба главка.

Политика Партия Порошенко поднялась на второе место в парламентском рейтинге Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" поднялась на второе место в парламентском рейтинге, ее готовы поддержать 7,9% респондентов, свидетельствуют данные исследования центра "Социс", опубликованные в пятницу.

Гаджеты Опубликован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат ОС Android 10 Китайский источник опубликовал перечень смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат обновление до Android 10 (она же Android Q). В нем числится 11 моделей.

Происшествия Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.

Происшествия Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву В четверг, 13 июня, Мосгорсуд отменил приговоры Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает ТАСС.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Экономика Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского.

Кино Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ Популярная певица и актриса Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга.

Общество Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.

Политика В Сербии заявили о готовности ввести войска в Косово Белград готов ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы НАТО не смогут обеспечить безопасность местному сербскому населению.

Религия Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.

Происшествия В Твери женщина с ребенком на руках упала под поезд «Сапсан» ЧП произошло 13 июня на станции Тверь коло 15.00. Женщина с ребенком на руках упала с платформы на рельсы перед приближающимся "Сапсаном".

Шоу-бизнес Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж Даже с матерью отношения стали ухудшаться - по словам Зарубиной, при разговоре с дочерью она чувствует от неё какую-то обиду.

Футбол Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом». На 4 года Полузащитник Роман Еременко продлил контракт с "Ростовом", информирует клубная пресс-служба. 32-летний финн продлил соглашение на 4 года.

Политика Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.

Общество На Москву надвигается гроза с градом "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

Общество Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности Около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным Кассационным судом Италии был подтвержден приговор в виде шестимесячного тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Происшествия В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).