Экономика
Reuters: Сбербанк планирует купить сеть «О’Кей»Коммерсантъ вчера в 12:06
Отмечается, что в августе ритейлер подписал соглашение о долговом финансировании со Сбербанком на 12 млрд руб. "О'Кей" на запрос Reuters не ответил. В банке агентству «РИА Новости» заявили, что Сбербанк не планирует приобретение рейтелера в собственных интересах.
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Экономика
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Общество
Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей
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Обновлено вчера в 20:35
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В декабре 2018 года власти Украины объявили о подготовке похода военных кораблей через Керченский пролив в Черное море.
Обновлено вчера в 16:53
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Большинство российских туристов предпочитают во время полета в самолете сидеть возле иллюминатора, сообщил PR-директор сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Янис Дзенис.
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В трети госбольниц РФ зарплаты оказались ниже средних по региону
По итогам анализа бухгалтерской отчетности больниц и поликлиник России выяснилось, что за прошлый год в трети государственных медицинских учреждений страны, сотрудники получили заработную плату ниже средней по региону.
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Экономика
3% богачей в России владеют 90% всех финансов в стране
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Кедми назвал истинную причину прибытия «морских котиков» в Украину
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