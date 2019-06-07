Армия и оружие

Reuters: США прекратили прием турецких пилотов для обучения на F-35Инфорос 03:52

США решили прекратить набор военных летчиков из Турции на программу обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за планов Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом со ссылкой на источники проинформировало агентство Reuters.
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с чего всё началось
США решили прекратить прием турецких военных летчиков по программе обучения навыкам пилотирования американских истребителей F-35, сообщает Reuters
 со ссылкой на источники.
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