с чего всё началось

Минобороны сообщило, что моряки погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Где именно произошло ЧП, Минобороны не уточнило, отметив лишь, что аппарат в это время был в территориальных водах России, а сейчас находится на базе в Североморске.

Reuters: Россия сообщила Норвегии о взрыве газа на подлодке

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