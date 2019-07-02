Армия и оружие

Reuters: Россия сообщила Норвегии о взрыве газа на подлодкеForbes 14:37

Минобороны сообщило, что моряки погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Где именно произошло ЧП, Минобороны не уточнило, отметив лишь, что аппарат в это время был в территориальных водах России, а сейчас находится на базе в Североморске.
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с чего всё началось
Агентство Reuters ранее сообщало
 со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа.
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