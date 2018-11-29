Энергетика

Reuters: Россия хочет сокращать нефтедобычу постепенно
Ведомости
08:12

Россия все больше убеждена, что ей стоит уменьшить добычу вместе с ОПЕК, но торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в российской нефтяной отрасли.
Ведомости08:12

Подробнее о событии

Reuters узнал о готовности России сократить добычу нефти в 2019 году

Rambler News Service09:51

Цены на нефть возобновили рост после планов РФ поддержать сокращение добычи

Вести.Финанс09:34

Reuters: российские нефтяники после встречи с Новаком склоняются к идее сокращения добычи

ТАСС08:38

Reuters: Россия хочет сокращать нефтедобычу постепенно

Ведомости08:12

СМИ: РФ согласна сокращать добычу силами ОПЕК+, обсуждает детали с Саудовской Аравией

ПРАЙМ07:40

Нефтяники согласились сократить добычу?

The Moscow Post09:55

РФ склоняется к необходимости сокращать добычу нефти в 19г, но объем все еще обсуждается

Financial One07:10
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Энергетика

Минэнерго: Продажа бензина внутри России стала выгоднее экспорта

В ноябре этого года нефтяным компаниям стало более выгодно продавать бензин внутри страны, а не на экспорт.
Обновлено в 10:09
Энергетика

Шведский суд завершил предварительные слушания по апелляции «Газпрома»

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) завершил предварительные слушания по апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 09:26
Энергетика

«Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти

Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.
Обновлено в 10:48
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» планирует в 2019 году увеличить добычу углеводородов на 1%

"ЛУКОЙЛ" намерен в будущем году увеличить добычу углеводородов на 1% по сравнению с 2018 годом, но при этом будет все зависеть от решения ОПЕК +, которое может быть принято в декабре, заявил вице-президент по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов ходе телефонной конференции.
Обновлено в 10:34
Энергетика

В Кузбассе обсудили вопросы топливной безопасности региона

В Кемерове на совещании областной администрации обсудили вопросы топливной безопасности региона.
Обновлено в 10:35
Энергетика

Саммит G20 окажет серьезное влияние на нефть — эксперт

30 ноября стартует саммит G20 в Аргентине, итоги которого окажут серьезное влияние на цены.
Обновлено в 01:18
Энергетика

«Газпром нефть» заплатит более 1 млрд рублей за участок в Карском море

«Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти», стала победителем аукциона на Южно-Обский участок в южной части акватории Обской губы Карского моря, сообщили RNS в Минприроды РФ.
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика

В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию

Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.
Обновлено в 07:34
Энергетика

«Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей

За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.
Обновлено в 06:03
Энергетика

Ашхабад и «Газпром» обсудили возобновление поставок туркменского газа

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 28 ноября обсудили в Ашхабаде возобновление закупок туркменского газа российским газовым гигантом.
Обновлено в 09:17
Энергетика

Petrobras выставила на продажу 37 месторождений

Фото: Flickr Государственная бразильская нефтяная компания Petrobras выставила на продажу доли в 37 месторождениях.
Обновлено в 01:32
Энергетика

На 8,6% больше газа добыли на Сахалине в сравнении с прошлым годом

Газа добыто больше на 8,6 процента (26,4 миллиарда кубических метров), угля в полтора раза (9,3 миллиона тонн).
Обновлено в 02:36
Энергетика

Китай в декабре возобновит банковские операции с Ираном

Глава Ирано-китайской торговой палаты Асадолла Асгаролади сообщил, что 2 декабря китайский банк Kunlun начнет проводить банковские транзакции с Ираном.
Обновлено в 01:41
Энергетика

Газовики предлагают жителям Вологды войти «В новый год – без долгов»

Что пеня списалась автоматически, вне зависимости от ее суммы, нужно до 31 декабря 2018 года произвести полную оплату потребленного газа.
Обновлено в 08:54
Энергетика

Нефть «нащупала дно» в районе $56-60

На проходящем в Москве ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!», российский президент Владимир Путин назвал цену нефти в $60 «вполне приемлемой», а также «сбалансированной и справедливой».
Обновлено в 10:33
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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