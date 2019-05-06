Энергетика

Reuters: Россия продолжает отгружать загрязненную нефтьКоммерсантъ 08:20

В российском морском торговом порту Усть-Луга продолжают грузить загрязненную нефть на танкеры, сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке. По их словам, содержание органического хлора все еще не соответствует нормам.
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Польский оператор «Дружбы» пока справляется с отсутствием нефти из России

ПРАЙМ14:07

«Грязная» российская нефть создает новые проблемы для мирового рынка

Profinance.ru11:06

Reuters: Россия продолжает отгружать загрязненную нефть

Коммерсантъ08:20

СМИ: Россия продолжает поставлять загрязненную нефть

Реальное время09:02

«Диверсию» на нефтепроводе «Дружба» спровоцировало руководство Министерства энергетики России

Промышленные ведомости07:37

Прокачка нефти Urals в Европу по трубопроводу «Дружба» не возобновлена-источники

Financial One07:17
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В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено вчера в 18:14
Футбол

Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждение

Обновлено в 14:00
Происшествия

Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы

Обновлено в 14:46
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
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У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Политика

Зеленский попросил Совет раввинов Украины помочь в диалоге с Донбассом

Избранный президентом Украины комик и шоумен Зеленский попросил Совет раввинов Украины помочь в развитии диалога с жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над сгоревшим SSJ-100

Обновлено в 10:38
Авто

Стартовали продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz начала продажи своего первого электрического кроссовера EQC.
Обновлено в 08:18
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список пассажиров SU 1492

Компания «Аэрофлот» опубликовала на своем официальном сайте список пассажиров, зарегистрированных на рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск 5 мая.
Обновлено в 12:58
Общество

В Пушкине при реставрации храма из фундамента потекла ртуть

Обновлено в 14:50
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Венесуэла пообещала ответить США в случае военного вторжения

Обновлено в 05:52
Происшествия

Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet

Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Сын народного актера Юрия Белова вынужден прозябать на улице

Обновлено в 09:54
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие

В Эстонии солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам

Военнослужащий одной из стран НАТО во время учений "Весенний шторм-2019" залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в эстонском городе Силламяэ, передает Sputnik Эстония со ссылкой на депутата Силламяэского горсобрания Олега Култаева.
Обновлено в 14:02
Общество

Александр Беглов сохранил петербуржцам сквер в Кузнечном переулке

Новое здание Музея Достоевского в Кузнечном переулке, вокруг стройки которого было много противоречий в последние полтора года, возводить не будут.
Обновлено в 09:47
Авто

Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы

Обновлено в 08:03
Политика

США отзывают посла на Украине, узнали СМИ

Американский посол на Украине Мари Йованович закончит свою работу на этой должности. Об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:44
Политика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции

В конце апреля Витренко обвинил Москву в подготовке новой газовой войны из-за повышения объемов газа, который «Газпром» направлял в хранилища в европейских странах.
Обновлено в 13:41
Общество

Суд утвердил отказ акционерам совхоза Ленина в иске к Грудинину

Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу акционеров «Совхоза им. Ленина» по иску к директору предприятия Павлу Грудинину.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти

Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.
Обновлено в 13:29
Футбол

Матч Россия — Казахстан пройдет в Калининграде

Российский футбольный союз сообщил о месте проведения отборочного матча Евро-2020 между национальной командой страны и сборной Казахстана.
Обновлено в 11:18
Здоровье

В Сызрани стартует голосование за лучшего медработника

В номинации «Лучший врач поликлиники и станции скорой медицинской помощи» принимают участие врачи всех специальностей государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Сызрань, работающие в амбулаторно-поликлинической службе, на станции скорой медицинской помощи имеющие стаж работы в учреждениях здравоохранения свыше 10 лет.
Обновлено в 08:17
Общество

Более 300 кошек нашли в квартире жителя Торонто

В Канаде благотворительная организация Toronto Cat Rescue пытается спасти сотни кошек, обнаруженных в квартире одного из местных жителей.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов

Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:19
Кино

«Мстители: Финал» возглавили российский прокат в выходные

Американский фантастический боевик "Мстители: Финал" режиссеров Энтони и Джо Руссо возглавил российский прокат в выходные, собрав 925 миллионов рублей, общие сборы за неделю составили более 2 миллиардов рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Обновлено в 04:39
Хоккей

Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»

Обновлено в 13:15
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