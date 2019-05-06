Энергетика
Reuters: Россия продолжает отгружать загрязненную нефтьКоммерсантъ 08:20
В российском морском торговом порту Усть-Луга продолжают грузить загрязненную нефть на танкеры, сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке. По их словам, содержание органического хлора все еще не соответствует нормам.
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«Диверсию» на нефтепроводе «Дружба» спровоцировало руководство Министерства энергетики России
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