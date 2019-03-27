Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойскГазета.Ru 06:06

с чего всё началось

Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США. По словам источника, среди прибывших в Венесуэлу военнослужащих помимо специалистов по кибербезопасности есть эксперты из "смежных сфер".

Финансы Драги: ЕЦБ при необходимости может дольше удерживать ставки на рекордно низких уровнях Глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что еврозона сталкивается с более устойчивым ухудшением внешнего спроса и ЕЦБ готов в случае необходимости отложить запланированное повышение процентных ставок на более долгий срок, сообщает Reuters.

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Экономика «Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30 Тестированием "цифрового профиля" на финансовом рынке РФ займутся 16 банков, входящих в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, сообщила на пресс-конференции в ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Транспорт Мэрия Екатеринбурга отложила транспортную реформу Реформу отложили на более поздние сроки Транспортную реформу в Екатеринбурге решили отложить.

Политика Медведев проведет совещание по выравниванию уровня развития регионов Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о социально-экономическом развитии регионов, сообщили в пресс-службе правительства.

Происшествия На Ставрополье задержан боевик, готовивший теракт Силовики задержали уроженца Дагестана, присягнувшего группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировавшего теракт.

Политика Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.

Политика Где Дворкович отпраздновал день рожденья, рассказал источник Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович отпраздновал свой день рожденья 26 марта не в России, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Финансы Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в среду Доллар США и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения большинства валют emerging markets.

Политика В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.

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Здоровье В Нью-Йорке запретили непривитым детям посещать общественные места В штате Нью-Йорк ввели официальный запрет на посещение общественных мест для детей, не получивших прививку от кори.

Политика Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.

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Культура Мединский объединил Александринский и Волковский театры Мединский уточнил, что к объединенному театральному комплексу через несколько лет планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве.

Шоу-бизнес Божена Рынска рассказала Собчак, какое наследство ей оставил Малашенко В беседе с телеведущей Ксенией Собчак вдова медиаменеджера Игоря Малашенко рассказала о том, что ей оставил покойный супруг.

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