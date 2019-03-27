Армия и оружие
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойскГазета.Ru 06:06
Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США. По словам источника, среди прибывших в Венесуэлу военнослужащих помимо специалистов по кибербезопасности есть эксперты из "смежных сфер".
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с чего всё началось
Среди российских военных, прибывших в Венесуэлу в выходные, есть военнослужащие сил спецназначения, а также специалисты по кибербезопасности, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.Ведомостивчера в 23:20
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Reuters узнал о приезде в Венесуэлу российских специалистов по кибербезопасности
Ведомостивчера в 23:20
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:38, Ашберн
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