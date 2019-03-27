Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойскГазета.Ru 06:06

с чего всё началось

Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США. По словам источника, среди прибывших в Венесуэлу военнослужащих помимо специалистов по кибербезопасности есть эксперты из "смежных сфер".

Политика Силуанов негативно оценил задержание Абызова Первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов дал негативную оценку задерживанию бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Происшествия В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.

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Происшествия В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.

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Политика Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.

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