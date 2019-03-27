Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойскГазета.Ru 06:06

с чего всё началось

Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США. По словам источника, среди прибывших в Венесуэлу военнослужащих помимо специалистов по кибербезопасности есть эксперты из "смежных сфер".

Происшествия Фигурант дела Абызова скрылся за границей Как рассказала представитель СК Светлана Петренко, один из подозреваемых в преступлениях по «делу Абызова» скрылся от уголовной ответственности за границей.

Политика В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.

Политика Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.

Происшествия В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.

Экономика Орешкин стал куратором развития Тывы Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва.

Политика Определился лидер президентской гонки на Украине По данным опроса общественного мнения, за несколько дней до выборов президента на Украине лидером гонки остается Зеленский, который опережает ближайшего преследователя почти на 10 процентных пунктов, пишет Reuters.

Политика Посла в Литве не пустили на заседание суда над россиянами Российских дипломатов, включая посла, и журналистов не допустили к заседанию суда по делу о событиях в Вильнюсе 1991 года.

Шоу-бизнес Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.

Политика КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Происшествия В офис московского «Яблока» пришла полиция Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.

Шоу-бизнес Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.

Общество Фестиваль Китая пройдет в сентябре в Москве Фестиваль Китая пройдет в Москве с 13 по 15 сентября, праздник приурочат к 70-летию образования КНР и установления российско-китайских дипломатических отношений, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Евгения Дридзе.

Армия и оружие Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».

Авто Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Армия и оружие Индия сбила спутник и объявила себя космической державой В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.

Происшествия В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).

Экономика Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».

Общество Глава Приморья предложил ввести обязательное обучение детей плаванию Глава Приморья обратился к президенту России с просьбой поддержать такую инициативу и поручить правительству разработать программу по обучению школьников плаванию.

Политика Совфед поддержал ужесточение наказаний за создание ОПГ Ужесточение уголовного наказания организаторов преступных сообществ одобрил Совет Федерации, сообщается 27 марта на правительственном портале.

Музыка Вещатель лаконично прокомментировал подготовку Лазарева Официальный вещатель песенного конкурса Евровидение-2019 — холдинг ВГТРК — сообщил, что представитель России Сергей Лазарев готовится к выступлению в штатном режиме.

Единоборства Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре» Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.

Происшествия Экс-игрок «Спартака» помещен под домашний арест за езду в пьяном виде Бывший защитник московского Спартака Габриэль Тамаш помещен под домашний арест после задержания в нетрезвом виде за рулем своего автомобиля.

Общество На западе Москвы в Раменках возведут крупный городской район Крупный городской район построят на границе ландшафтного заказника «Долина реки Раменки» на западе Москвы.