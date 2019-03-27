США заметили российских специалистов по кибербезопасности в ВенесуэлеВзгляд.ру 03:53

с чего всё началось

В числе россиян, прибывших на прошлой неделе в Венесуэлу, есть бойцы спецназа и специалисты по кибербезопасности, заявил американский чиновник на условиях анонимности.

США заметили российских специалистов по кибербезопасности в Венесуэле

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