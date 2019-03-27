Армия и оружие
США заметили российских специалистов по кибербезопасности в ВенесуэлеВзгляд.ру 03:53
В числе россиян, прибывших на прошлой неделе в Венесуэлу, есть бойцы спецназа и специалисты по кибербезопасности, заявил американский чиновник на условиях анонимности.
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с чего всё началось
Среди российских военных, прибывших в Венесуэлу в выходные, есть военнослужащие сил спецназначения, а также специалисты по кибербезопасности, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.Ведомостивчера в 23:20
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Reuters узнал о приезде в Венесуэлу российских специалистов по кибербезопасности
Ведомостивчера в 23:20
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:11, Ашберн
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