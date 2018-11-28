Армия и оружие

Reuters: Россия отправила в Азовское море военный корабль
Газета.Ru
08:39

Российская сторона отправила в Азовское море тральщик ВМС "Вице-адмирал Захарьин", передает Reuters.
Газета.Ru08:39

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Reuters: Россия отправила в Азовское море военный корабль

Газета.Ru08:39

В Крыму прокомментировали заход тральщика «Вице-адмирал Захарьин» в порт Керчи

ФАН08:33

Киев запаниковал из-за «наступления русских»

Утро.ru07:48

В Керчь зашел тральщик, охранявший Крымский мост, заявил источник

РИА Новости07:26

Reuters: Россия отправила в Азовское море военный корабль

Московский Комсомолец06:49

Стало известно об отправлении корабля ВМФ России в Азовское море

Взгляд.ру06:46

Россия отправила в Азовское море военный корабль

Lenta.ru05:46
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
Армия и оружие

Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году

Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года

Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Крыму до конца года, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Американский самолет-разведчик заметили у Керченского пролива

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Порошенко предупредил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Президент Украины Петр Порошенко объяснил решение ввести в стране военное положение угрозой полномасштабной войны с Россией.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Украина начала переговоры с США о создании военной базы в стране

Обновлено в 08:17
Армия и оружие

В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России

Сегодня в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное заседание Коллегии Минобороны России.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

ВС США установили первый наблюдательный пост на севере Сирии

Обновлено в 09:02
Армия и оружие

В Москве осудили членов ИГ за подготовку терактов

В столице на длительные сроки осуждены члены террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России), которые готовили теракты и вербовали граждан для участия в боевых действиях в Сирии.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

«Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2»

Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал военному ведомству Республики Беларусь партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" по ранее заключенному контракту, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе концерна.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Женщина впервые возглавила генштаб страны-члена НАТО

Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Военная полиция ВВО под Хабаровском испытала новую защитную экипировку

По сообщению пресс-службы Восточного военного округа, особенностью учений стало применение военнослужащими поступивших на вооружение новых комплектов защитных «Колпак», пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Российские саперы разминировали более 32 гектаров джунглей в Лаосе

Российские саперы разминировали от кассетных боеприпасов более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Истребители ЮВО отработали в Армении перехват нарушителя границы

Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Армия САР подорвала тоннели боевиков у Идлиба

Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Построенный в Воронеже первый Ил-112В передали на летные испытания

Вчера, 27 ноября, ВАСО передал первый военно-транспортный самолет Ил-112В на летно-испытательную станцию.
Обновлено в 07:54
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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