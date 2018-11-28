Армия и оружие
Reuters: Россия отправила в Азовское море военный корабль
Reuters: Россия отправила в Азовское море военный корабльГазета.Ru08:39
Российская сторона отправила в Азовское море тральщик ВМС "Вице-адмирал Захарьин", передает Reuters.
Газета.Ru08:39
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Армия и оружие
Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года
Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Крыму до конца года, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик заметили у Керченского пролива
Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Порошенко предупредил об угрозе полномасштабной войны с Россией
Президент Украины Петр Порошенко объяснил решение ввести в стране военное положение угрозой полномасштабной войны с Россией.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Украина начала переговоры с США о создании военной базы в стране
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
Сегодня в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное заседание Коллегии Минобороны России.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
ВС США установили первый наблюдательный пост на севере Сирии
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
В Москве осудили членов ИГ за подготовку терактов
В столице на длительные сроки осуждены члены террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России), которые готовили теракты и вербовали граждан для участия в боевых действиях в Сирии.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2»
Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал военному ведомству Республики Беларусь партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" по ранее заключенному контракту, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе концерна.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Женщина впервые возглавила генштаб страны-члена НАТО
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Военная полиция ВВО под Хабаровском испытала новую защитную экипировку
По сообщению пресс-службы Восточного военного округа, особенностью учений стало применение военнослужащими поступивших на вооружение новых комплектов защитных «Колпак», пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Российские саперы разминировали более 32 гектаров джунглей в Лаосе
Российские саперы разминировали от кассетных боеприпасов более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Истребители ЮВО отработали в Армении перехват нарушителя границы
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Армия САР подорвала тоннели боевиков у Идлиба
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Построенный в Воронеже первый Ил-112В передали на летные испытания
Вчера, 27 ноября, ВАСО передал первый военно-транспортный самолет Ил-112В на летно-испытательную станцию.
Обновлено в 07:54