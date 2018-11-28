Армия и оружие Армия и оружие Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году

Армия и оружие Армия и оружие Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Крыму до конца года, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Армия и оружие Армия и оружие Американский самолет-разведчик заметили у Керченского пролива Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко предупредил об угрозе полномасштабной войны с Россией Президент Украины Петр Порошенко объяснил решение ввести в стране военное положение угрозой полномасштабной войны с Россией.

Армия и оружие Армия и оружие Украина начала переговоры с США о создании военной базы в стране

Армия и оружие Армия и оружие В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России Сегодня в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное заседание Коллегии Минобороны России.

Армия и оружие Армия и оружие ВС США установили первый наблюдательный пост на севере Сирии

Армия и оружие Армия и оружие В Москве осудили членов ИГ за подготовку терактов В столице на длительные сроки осуждены члены террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России), которые готовили теракты и вербовали граждан для участия в боевых действиях в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие «Алмаз-Антей» досрочно передал Белоруссии партию ЗРК «Тор-М2» Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал военному ведомству Республики Беларусь партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" по ранее заключенному контракту, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе концерна.

Армия и оружие Армия и оружие Женщина впервые возглавила генштаб страны-члена НАТО

Армия и оружие Армия и оружие Военная полиция ВВО под Хабаровском испытала новую защитную экипировку По сообщению пресс-службы Восточного военного округа, особенностью учений стало применение военнослужащими поступивших на вооружение новых комплектов защитных «Колпак», пишет РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Российские саперы разминировали более 32 гектаров джунглей в Лаосе Российские саперы разминировали от кассетных боеприпасов более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Истребители ЮВО отработали в Армении перехват нарушителя границы

Армия и оружие Армия и оружие Армия САР подорвала тоннели боевиков у Идлиба