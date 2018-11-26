Российские власти планируют увеличить размеры штрафов за неисполнение закона об информации для технологических компаний, в том числе для поисковых систем, мессенджеров и новостных агрегаторов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Финансы Финансы Доллар и евро растут на открытии торгов На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика Экономика Связь-банк завершил присоединение Глобэксбанка Связь-банк завершил процесс объединения с Глобэксбанком, присоединив его к своей структуре. Об этом сообщается на сайте Связь-банка.

Экономика Экономика ВЦИОМ: две трети россиян считают необходимым сократить свои расходы Две трети участников опроса ВЦИОМ (64%) считают необходимым сократить расходы, почти столько же (67%) не считают возможным брать крупные займы в банках.

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Экономика Экономика Больше половины инвестиций в недвижимость России пришлось на Москву В 2018 года инвесторы вложили в коммерческую недвижимость России 250 млрд руб.

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Недвижимость Недвижимость Эксперты назвали цену самой дешевой квартиры в Москве В Москве выставлена на продажу квартира стоимостью 1,6 млн руб. — самое дешевое предложение на рынке в настоящий момент.

Энергетика Энергетика Добыча нефти Саудовской Аравией превысила 11 млн баррелей в сутки Добыча нефти в Саудовской Аравии достигла новых рекордов - королевство добывает 11,2 млн баррелей нефти в сутки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.