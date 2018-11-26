Экономика
Reuters: Россия хочет ввести штрафы для интернет-компаний размером 1% выручки
Reuters: Россия хочет ввести штрафы для интернет-компаний размером 1% выручкиКоммерсантъ01:46
Российские власти планируют увеличить размеры штрафов за неисполнение закона об информации для технологических компаний, в том числе для поисковых систем, мессенджеров и новостных агрегаторов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ01:46
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Финансы
Доллар и евро растут на открытии торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 04:09
Экономика
Связь-банк завершил присоединение Глобэксбанка
Связь-банк завершил процесс объединения с Глобэксбанком, присоединив его к своей структуре. Об этом сообщается на сайте Связь-банка.
Обновлено в 04:34
Экономика
ВЦИОМ: две трети россиян считают необходимым сократить свои расходы
Две трети участников опроса ВЦИОМ (64%) считают необходимым сократить расходы, почти столько же (67%) не считают возможным брать крупные займы в банках.
Обновлено в 04:34
Экономика
Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»
"Роскосмос" является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 04:33
Экономика
Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел»
АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".
Обновлено в 04:09
Экономика
Строительство нового тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд рублей
Проект строительства нового Северомуйского тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ТЭО проекта, разработанное Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по техзаданию РЖД и представленное 15 ноября.
Обновлено в 04:30
Экономика
Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки
Минстрой РФ предложит новую программу субсидирования ипотеки, рассказал глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Обновлено в 04:26
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об интересе Danone к производителю «ФрутоНяни»
Производитель молочных продуктов Danone рассматривает возможность покупки крупнейшего в России производителя детского питания — компании «Прогресс», которой принадлежат бренды «ФрутоНяня» и «Малыш».
Обновлено в 04:23
Экономика
Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Индией могут подписать в конце 2019 году
Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией может быть заключено в конце 2019 года или в первой половине 2020 года, заявил глава Минэкономики России Максим Орешкин в кулуарах российско-индийского форума в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:15
Экономика
Больше половины инвестиций в недвижимость России пришлось на Москву
В 2018 года инвесторы вложили в коммерческую недвижимость России 250 млрд руб.
Обновлено в 04:17
Финансы
С долгосрочных вкладов в российских банках в октябре вывели $4,5 млрд
Общая сумма валютных депозитов физических лиц сроком больше месяца за октябрь не изменилась и составила 4,3 трлн руб. Объем долгосрочных вкладов уменьшился с 3,27 трлн руб. до 2,99 трлн руб. Объем краткосрочных вкладов и вкладов до востребования вырос незначительно — до 1,37 млрд руб. Напомним, депутаты рассматривают возможность пополнения российского бюджета за счет невостребованных вкладов.
Обновлено в 03:55
Экономика
Правительство одобрило льготы и субсидии для автопроизводителей
Четыре автопроизводителя должны получить единый объем преференций, который ограничивается исключительно «стабилизационной» оговоркой (гарантирует инвестору неухудшение условий ведения бизнеса на время действия договора) и перечнем налоговых льгот.
Обновлено в 04:24
Недвижимость
Эксперты назвали цену самой дешевой квартиры в Москве
В Москве выставлена на продажу квартира стоимостью 1,6 млн руб. — самое дешевое предложение на рынке в настоящий момент.
Обновлено в 04:07
Энергетика
Добыча нефти Саудовской Аравией превысила 11 млн баррелей в сутки
Добыча нефти в Саудовской Аравии достигла новых рекордов - королевство добывает 11,2 млн баррелей нефти в сутки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.
Обновлено в 03:51
Экономика
ВМК «Красный Октябрь» меняет владельца и защищается от банкротства
Сам бизнесмен связывает ситуацию вокруг банкротства с тем, что некие структуры пытаются «захватить контроль над активом с целью его перепродажи» — по адресу завода создано ООО «ГК "Красный Октябрь"» (ГК КО), которое, по его словам, уже пытается установить контакты с контрагентами.
Обновлено в 04:27