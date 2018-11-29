Энергетика
Россия готова сократить добычу нефти в 2019 году в рамках соглашения с ОПЕК, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service09:51
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Энергетика
Нефть подешевела до уровня октября 2017 года
На минимуме цена составила $49,46. Такой показатель также фиксируется впервые с октября прошлого года.
Обновлено в 18:50
Энергетика
В ФАС заявили, что цены на независимых и крупных АЗС отличаются на 4%
По информации РБК, власти разрешили независимым АЗС продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний, подписавших соглашение о заморозке цен.
Обновлено в 14:45
Энергетика
«Газпром» с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2%
"Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.
Обновлено в 14:48
Энергетика
Минэнерго прогнозирует рост выпуска бензина на четверть к 2030 году
Производство бензина в России к 2025-2030 годам вырастет с текущих 40 миллионов тонн до 49-51 миллиона тонн в год, при этом внутреннее потребление вырастет менее существенно - примерно на десятую часть, то есть с 36 миллионов тонн до 42 миллионов.
Обновлено в 07:02
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» планирует в 2019 году увеличить добычу углеводородов на 1%
Обновлено в 11:14
Энергетика
«Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России сеть газовых АЗС
Соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети газовых АЗС подписали «Роснефть» и китайская Beijing Gas 29 ноября в рамках первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума, сообщает пресс-служба российской компании.
Обновлено в 10:48
Энергетика
«Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд
Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
Обновлено в 11:08
Энергетика
Владимир Евтушенков снова расстается с нефтегазовыми активами
Евтушенков не сказал, какие компании проявили интерес к его активу и были ли среди них российские.
Обновлено в 16:14
Энергетика
«Газпром» спланировал увеличение поставок газа в Китай на четверть
«Газпром» закладывает в документацию возможность увеличения пропускной способности газопровода «Сила Сибири» до 48 млрд куб. м газа в год.
Обновлено в 07:36
Энергетика
В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию
Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.
Обновлено в 07:34
Энергетика
«Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей
За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.
Обновлено в 06:03
Энергетика
Дочка «Новатэка» готовится к разработке месторождений на Ямале
Дочка российской компании «Новатэк» — «Юрхаровнефтегаз» — готовится к разработке Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.
Обновлено в 15:13
Энергетика
Petrobras выставила на продажу 37 месторождений
Фото: Flickr Государственная бразильская нефтяная компания Petrobras выставила на продажу доли в 37 месторождениях.
Обновлено в 01:32
Энергетика
Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка
Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.
Обновлено в 05:36
Энергетика
На 8,6% больше газа добыли на Сахалине в сравнении с прошлым годом
Газа добыто больше на 8,6 процента (26,4 миллиарда кубических метров), угля в полтора раза (9,3 миллиона тонн).
Обновлено в 02:36