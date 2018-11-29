Россия готова сократить добычу нефти в 2019 году в рамках соглашения с ОПЕК, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Reuters узнал о готовности России сократить добычу нефти в 2019 году

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