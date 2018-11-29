Россия все больше убеждена, что ей стоит уменьшить добычу вместе с ОПЕК, но торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в российской нефтяной отрасли.

Энергетика Энергетика Минэнерго: Продажа бензина внутри России стала выгоднее экспорта В ноябре этого года нефтяным компаниям стало более выгодно продавать бензин внутри страны, а не на экспорт.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» опубликовал решения арбитража по контрактам с «Газпромом» Компания «Нафтогаз Украины» опубликовала оригиналы решений Стокгольмского арбитража по газовым контрактам с «Газпромом».

Энергетика Энергетика «Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.

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Энергетика Энергетика В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» заплатит более 1 млрд рублей за участок в Карском море «Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти», стала победителем аукциона на Южно-Обский участок в южной части акватории Обской губы Карского моря, сообщили RNS в Минприроды РФ.

Энергетика Энергетика Petrobras выставила на продажу 37 месторождений Фото: Flickr Государственная бразильская нефтяная компания Petrobras выставила на продажу доли в 37 месторождениях.

Энергетика Энергетика Ашхабад и «Газпром» обсудили возобновление поставок туркменского газа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 28 ноября обсудили в Ашхабаде возобновление закупок туркменского газа российским газовым гигантом.

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Энергетика Энергетика Власти Кузбасса обсудили вопрос топливной безопасности региона Вопросы топливной безопасности сегодня обсудили в областной администрации.