Экономика
Reuters: «Роснефть» помогает Венесуэле продавать нефть в обход санкцийБИЗНЕС Online вчера в 04:25
Несмотря на санкции, введенные США в отношении Венесуэлы, президент страны Николас Мадуро продолжает получать доход от продажи нефти. Венесуэльские власти используют специальную схему, в которой задействована «Роснефть». Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
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