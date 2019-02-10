Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в ГазпромбанкКоммерсантъ 18:12

с чего всё началось

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник и внутренний документ компании, об этом PDVSA проинформировала своих клиентов.

Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк

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