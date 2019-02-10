Экономика

Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в ГазпромбанкКоммерсантъ вчера в 18:12

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник и внутренний документ компании, об этом PDVSA проинформировала своих клиентов.
Читать в источнике
с чего всё началось
По данным
 агентства, венесуэльская компания также требует от своих зарубежных партнёров по бизнесу определиться с тем, будут ли они продолжать участие в совместных предприятиях в районе нефтеносного пояса реки Ориноко.
RT на русскомвчера в 20:51

Подробнее о событии

СМИ: из-за санкций PDVSA переведет свои активы в российский «Газпромбанк»

Вести.Ruвчера в 21:37

Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк

Коммерсантъвчера в 18:12

«Рейтер»: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк

РИА Новостивчера в 19:21

СМИ: нефтяники Венесуэлы переводят свои счета в российский банк

URA.Ruвчера в 19:17

PDVSA решила перечислять доходы от продажи венесуэльской нефти в Газпромбанк

Взгляд.рувчера в 18:47

СМИ: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк

RT на русскомвчера в 20:51

PDVSA переводит банковские счета нефтяных совместных предприятий в Газпромбанк - агентство

ПРАЙМвчера в 17:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 00:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве

Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

На Сахалине горит торговый центр «Океан»

В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
Авто

Названы самые удобные автомобили

Пятерку самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке, выбрали эксперты портала SpeedMe.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
Обновлено вчера в 14:48
Гаджеты

Названы смартфоны с самым мощным излучением

Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено вчера в 02:29
Политика

На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию

Глава украинской погранслужбы Олег Слободян заявил, что пограничники России стали якобы без оснований отказывать украинцам во въезде.
Обновлено вчера в 23:53
Музыка

Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки

Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие

Швеция заявила о создании истребителя-«убийцы» российских Су

Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил о способности истребителя Saab Gripen E победить российские самолеты серии Су в воздушном бою, пишет Business Insider.
Обновлено вчера в 06:28
Общество

Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии

Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
Обновлено вчера в 22:01
Здоровье

Названы пять простых способов оздоровить кишечник

Обновлено вчера в 04:05
Наука

Ученые назвали способы продлить молодость

Международная группа специалистов из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне выяснила, что скорость старения людей лишь на 20% зависит от генетики.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия

В результате конфликта в колонии в Самаре пострадали 15 человек

Обновлено 08 февраля в 14:33
Происшествия

Пять человек спасены из горящей гостиницы в Кургане

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча

По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей

На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.
Обновлено вчера в 06:55
Армия и оружие

Новый российский летающий радар А-100 совершил первый полет

Новый российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100 «Премьер» совершил первый полет.
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие

На Украине заявили об использовании лазерного оружия в Донбассе

Госпогранслужба Украины в очередной раз обвинила ополченцев в Донбассе в использовании лазерного оружия, заявление опубликовано на сайте украинского ведомства.
Обновлено вчера в 17:12
Музыка

В Лос-Анджелесе состоится вручение престижной премии Grammy

Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Великобритании в ДТП погиб известный рэпер

Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

Активистов «Весны» задержали на Невском проспекте

Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами

В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

В Лионе женщина и ребенок погибли при взрыве в пекарне

Обновлено вчера в 22:59
Музыка

На итальянском музыкальном конкурсе «Сан-Ремо» победил певец Махмуд

Победителем 69-го итальянского музыкального конкурса "Сан-Ремо", завершившегося в ночь на воскресенье, стал певец Махмуд (Mahmoud) с песней Soldi ("Деньги").
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии

Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже

В общей сложности, по оценкам сотрудников правоохранительных органов, в протесте 5 января по всей стране приняли участие 25 тыс. человек, в Париже полиция насчитала 3,5 тыс. демонстрантов, более ста из них были задержаны.
Обновлено 04 февраля в 07:01
Гаджеты

Apple передумала повышать цены на новые iPhone

Компания Apple не станет повышать цены на новые iPhone из-за низких продаж смартфонов выпуска прошлого года.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Аваков заявил, что Украина не заслужила «ристалище политической грязи»

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал кандидатов в президенты страны не размениваться на ненависть и провокации, а показать украинскому народу честные выборы.
Обновлено вчера в 23:12
Авто

Обновленный кроссовер Renault Captur представят летом

Европейская версия Renault Captur будет представлена летом этого года, а продажи начнутся к концу года.
Обновлено вчера в 12:41
Общество

В Ирландии могут появиться специальные места для селфи

Обновлено вчера в 16:34
ещё по теме
Главное