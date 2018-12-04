Как уточняется, партнеры добиваются от Москвы снижения суточной добычи на 250-300 тыс. баррелей, тогда как российская сторона согласна лишь на 140 тыс. "Пока эти основные критерии не будут выполнены, ОПЕК может потерпеть снижение цен на нефть еще какое-то время, если решение о сокращении (добычи) будет отложено на месяц или два", - пояснил один из источников.

Энергетика Энергетика ExxonMobil уходит из Азербайджана Американская нефтяная компания ExxonMobil намерена продать свою долю (6,8%) в крупнейшем нефтяном месторождении Азербайджана «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) за $2 млрд.

Энергетика Энергетика В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.

Энергетика Энергетика На 3% увеличился экспорт нефти через терминал КТК в ноябре 2018 5,154 млн тонн нефти прокачал терминал КТК в прошедшем месяце В ноябре 2018 года объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 5,154 млн тонн, сообщила пресс-служба КТК.

Энергетика Энергетика Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3% Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.

Энергетика Энергетика YPF и Petronas вложат $2,3 млрд в формацию Vaca Muerta в Аргентине Аргентинская YPF и малайзийская Petronas в ближайшие четыре года инвестируют 2,3 миллиарда долларов в блок Amarga Chica сланцевой формации Vaca Muerta, сообщила YPF.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» начала продавать бензин со скидками через приложение Как рассказал господин Данилов, через приложение можно купить топливо со скидкой: на первом этапе бензин Аи-92 можно будет приобрести по 39,99 руб. за литр, а Аи-95 — по 42,99 руб. По данным Московской топливной ассоциации на 3 декабря, средние цены на заправках "Газпром нефти" достигают 41,87 руб. и 45,09 руб. за литр соответственно.

Энергетика Энергетика Экспортные газопроводы России выходят на финишную прямую Строительство "Турецкого потока", соединяющего через Черное море Россию и Турцию, вышло на финишную прямую в конце ноября: тогда была завершена прокладка морской части обеих ниток газопровода.

Энергетика Энергетика Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.

Энергетика Энергетика В Казахстане подорожает импортный бензин Проект постановления об изменении акцизов был выложен на общественное обсуждение на сайте правительства Казахстана еще в июне 2018 г. Тогда журналисты подсчитали, что в случае его принятия импортный бензина подорожает почти на 5 тенге/л (почти на 1 руб./л). Напомни, что в прошлом Казахстан испытывал дефицит бензина и ему приходилось импортировать его из России.

Энергетика Энергетика Украина с начала года сократила импорт газа из ЕС на 23% Украина в январе-ноябре 2018 года сократила закупку газа из стран Евросоюза на 22,9% - до 10,1 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Энергетика Энергетика 13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv 13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.

Энергетика Энергетика Область подвела итоги девяти месяцев развития В Сахалинской области были подведены итоги экономического развития за десять месяцев 2018 года.

Энергетика Энергетика Экономист Касьянов на Заб.ТВ рассказал о новых тарифах ЖКХ Экономист конкретно остановился на том, что в 2019 году ожидается очередное двухэтапное увеличение тарифов ЖКХ.

Энергетика Энергетика Движение «желтые жилеты»: логистические компании понесли убытки С начала демонстрации «желтых жилетов» во Франции грузовые и логистические компании понесли убытки в размере 400 млн евро, сообщает Le Figaro.