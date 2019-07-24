с чего всё началось

Японский автоконцерн Nissan Motor Co Ltd планирует сократить более 10 тыс. сотрудников, чтобы улучшить положение компании, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Об этом будет объявлено вместе с финансовыми итогами в четверг, 25 июля.

Шоу-бизнес В театре рассказали об улучшении состояния Инны Чуриковой В четверг, 18 июля, сообщалось, что Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены.

Общество Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль» В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.

Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

Армия и оружие На Северном флоте сообщили о продолжении испытаний подлодок «Ясень-М» На Северном флоте продолжаются испытания стратегического ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и атомного подводного ракетного крейсера проекта «Ясень-М» «Казань».

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Общество Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Происшествия В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Общество Госдума приняла закон о новых пособиях на ребенка Госдума приняла в третьем чтении закон о ежемесячных выплатах в связи с рождением ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.

Экономика Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года "Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.

Экономика ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе В ведомстве пояснили, что единственной целью законопроекта является «конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом для осуществления видов деятельности, перечисленных в п. 1 ст. 4 КТМ, при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».

Происшествия В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.

Экономика Госдума вдвое повысила НДС на пальмовое масло Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку в Налоговый кодекс (НК), которая исключает пальмовое масло из льготного режима НДС и повышает его до 20%.

Происшествия Фигуранты списка «Пилы» обратились в СК после убийства Григорьевой Фигуранты списка интернет-ресурса «Пила» обратились в Следственный комитет и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.

Финансы Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.

Политика Названо условие для международного признания ДНР и ЛНР В случае, если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Недвижимость Средние цены на новостройки в ТиНАО достигли рекордных показателей Средняя цена 1 кв. м в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО — Новая Москва) превысила 120 тыс. руб. Такой показатель на рынке жилья зафиксирован впервые в истории присоединенных территорий.

Политика Киев ожидает переговоров «Нафтогаза» с «Газпромом» по газу и транзиту Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что в ближайшее время можно ожидать переговоров с Москвой по поставкам газа и газовому транзиту.