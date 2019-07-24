Экономика
Reuters: Nissan уволит более 10 тыс. сотрудниковКоммерсантъ 01:45
Японский автоконцерн Nissan Motor Co Ltd планирует сократить более 10 тыс. сотрудников, чтобы улучшить положение компании, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Об этом будет объявлено вместе с финансовыми итогами в четверг, 25 июля.
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Японский автоконцерн Nissan Motor Co Ltd планирует сократить более 10 тыс. сотрудников, чтобы улучшить положение компании, сообщает Reuters со ссылкой на источник.Коммерсантъ01:45
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Обновлено в 06:13
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Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
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Обновлено вчера в 15:58
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ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
В ведомстве пояснили, что единственной целью законопроекта является «конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом для осуществления видов деятельности, перечисленных в п. 1 ст. 4 КТМ, при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».
Обновлено вчера в 19:49
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Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
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Фигуранты списка «Пилы» обратились в СК после убийства Григорьевой
Фигуранты списка интернет-ресурса «Пила» обратились в Следственный комитет и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
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В случае, если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.
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