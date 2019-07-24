Экономика
Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризацииREGNUM вчера в 12:22
Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.
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Японский автоконцерн Nissan Motor Co Ltd планирует сократить более 10 тыс. сотрудников, чтобы улучшить положение компании, сообщает Reuters со ссылкой на источник.Коммерсантъ01:45
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