Экономика
Reuters: Nissan уволит более 10 тыс. сотрудниковКоммерсантъ 01:45
Японский автоконцерн Nissan Motor Co Ltd планирует сократить более 10 тыс. сотрудников, чтобы улучшить положение компании, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Об этом будет объявлено вместе с финансовыми итогами в четверг, 25 июля.
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