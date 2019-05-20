Энергетика
Reuters: Компании Total и Eni отказались платить за российскую нефтьБИЗНЕС Online 08:15
Одни из крупнейших в мире нефтегазовых компаний — французская Total и итальянская Eni — приостановили платежи за поставки нефти из России. Причиной такого решения стало то, что сырье загрязнено, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
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