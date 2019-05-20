Энергетика
Европейские компании отказались оплачивать российскую нефтьOilCapital.ru 10:24
Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Компании уже уведомили о своем решении «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».
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Политика
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Эксперт сомневается, что миллионы украинцев, которые "легализовались, натурализовались по всему миру от Новой Зеландии до России", услышат и поддержат призыв Владимира Зеленского вернуться поднимать Украину.
Обновлено в 12:05
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Общество
Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы
В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
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Энергетика
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Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Авто
УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Гаджеты
Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11
Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне
Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В центре Кемерова загорелся крупный автосалон
Автосалон является одним из крупнейших в Кемерове, по данным справочника 2ГИС, в здании располагаются дилеры марок Hyundai и Skoda.
Обновлено в 10:28
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Футбол
Рубин — Анжи 0:0
Обновлено в 13:51
Политика
Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина
Обновлено в 12:39
Хоккей
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
Сборная Швеции по хоккею стала последней из команд, квалифицировавшихся в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, проходящего в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено в 13:14
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Хоккей
Великобритания сохранила место в элите ЧМ
Британцы сохранили место в элите ЧМ. Французы не выиграли ни одного матча на ЧМ-2019, набрали 2 очка и покинули элитный дивизион ЧМ.
Обновлено в 12:40
Космос
Американские ученые усомнились в скором пилотируемом полете на Марс
Первый пилотируемый полет на Марс состоится не раньше 2039 года, несмотря на заверения NASA организовать первую экспедицию уже в 2027 году.
Обновлено в 08:20
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Обновлено в 12:37
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье
Появиться на публике «Нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено в 13:40
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37