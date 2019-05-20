Энергетика

Европейские компании отказались оплачивать российскую нефтьOilCapital.ru 10:24

Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Компании уже уведомили о своем решении «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Reuters: Total и Eni приостановили платежи за поставки в апреле грязной нефти из «Дружбы»

ТАСС10:38

Французская Total и итальянская Eni заморозили выплаты за нефть из России

Эхо Москвы10:00

Total и Eni приостановили платежи за поставки нефти по трубопроводу «Дружба»

Ведомости07:54

В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

Lenta.ru08:53

СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть из «Дружбы»

РБК07:40

Reuters: Total и Eni приостановили платежи за загрязненную российскую нефть

Коммерсантъ07:36

Total и Eni приостановили платежи за загрязненную российскую нефть

Дождь08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Политика

Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского

Эксперт сомневается, что миллионы украинцев, которые "легализовались, натурализовались по всему миру от Новой Зеландии до России", услышат и поддержат призыв Владимира Зеленского вернуться поднимать Украину.
Обновлено в 12:05
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Политика

Министр обороны Украины ушел в отставку, понарошку разрушив Кремль

Обновлено в 14:30
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Общество

Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы

В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Энергетика

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Гаджеты

Huawei отреагировал на действия Google

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Здоровье

Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Гаджеты

Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11

Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне

Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В центре Кемерова загорелся крупный автосалон

Автосалон является одним из крупнейших в Кемерове, по данным справочника 2ГИС, в здании располагаются дилеры марок Hyundai и Skoda.
Обновлено в 10:28
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Футбол

Рубин — Анжи 0:0

Обновлено в 13:51
Политика

Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина

Обновлено в 12:39
Хоккей

Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции по хоккею стала последней из команд, квалифицировавшихся в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, проходящего в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено в 13:14
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Общество

В Казани начался национальный финал конкурса «Молодые профессионалы»

Обновлено в 13:19
Хоккей

Великобритания сохранила место в элите ЧМ

Британцы сохранили место в элите ЧМ. Французы не выиграли ни одного матча на ЧМ-2019, набрали 2 очка и покинули элитный дивизион ЧМ.
Обновлено в 12:40
Космос

Американские ученые усомнились в скором пилотируемом полете на Марс

Первый пилотируемый полет на Марс состоится не раньше 2039 года, несмотря на заверения NASA организовать первую экспедицию уже в 2027 году.
Обновлено в 08:20
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Обновлено в 12:37
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес

37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье

Появиться на публике «Нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное