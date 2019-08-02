Армия и оружие
Reuters: КНДР осуществила новый ракетный пускРеальное время вчера в 16:20
В США сообщили, что Северная Корея осуществила пуск нового ракетного снаряда. По данным американских чиновников, пуск не представляет угрозы для США. При этом неясно, сколько снарядов было выпущено, пишет Reuters.
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У меня нет проблем. Посмотрим, что получится. Это ракеты малой дальности. Они очень стандартны.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТК Звезда вчера в 20:20
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Кошкин: новые пуски ракет в КНДР - свидетельство провала проекта Трампа
Sputnik Узбекистан31 июля в 06:19
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ЕК предложила России и Украине заключить десятилетний газовый контракт
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США могут начать блокаду Венесуэлы
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Специалисты считают необходимым ввести в школьную программу колористическую грамотность
Сотрудники кафедры искусств ТюмГУ уверены, что в школьную программу следует ввести основы колористической грамотности.
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Теодор Курентзис рассказал о своем участии в Дягилевском фестивале: «Пока нет подтверждения от власти»
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Кредитование малого бизнеса выросло в России
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Обновлено вчера в 22:28
Гаджеты
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Обновлено вчера в 12:57
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