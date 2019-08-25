Политика
Reuters: Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в суткиТАСС 12:22
Иран запросил разрешение на экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада.
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Политика
Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Кино
В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»
Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
Обновлено в 03:31
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Общество
В Екатеринбурге православные активисты устроили «стояние на Покрасе»
Против приезда в Екатеринбург уличного художника Покраса Лампаса выступили православные активисты.
Обновлено в 14:13
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Армия и оружие
Украинский военный командир погиб на Донбассе
Обновлено в 18:00
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено вчера в 08:17
Энергетика
Землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир
Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.
Обновлено в 06:36
Общество
В Великобритании закрасили граффити Бэнкси
Граффити уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Великобритании из Евросоюза (ЕС), было обнесено лесами и закрашено белой краской в британском городе Дувр, сообщил телеканал Би-би-си.
Обновлено в 17:54
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Музыка
Лолита Милявская поддержала «порядочного» Игоря Крутого
Лолита Милявская готовится вылететь в Сочи, на фестиваль «Новая волна», главным учредителем которого является композитор Игорь Крутой.
Обновлено в 07:29
Единоборства
Российский боец ММА Харитонов нокаутировал американца Митриона
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 225 в США.
Обновлено в 01:09
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Футбол
«Рома» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А
Римская "Рома" и генуэзская "Дженоа" сыграли вничью в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Риме на "Стадио Олимпико", завершилась со счётом 3:3.
Обновлено в 17:36
Гаджеты
Портативная консоль Smach Z на Windows 10 стала ещё мощнее
Позже разработчики решили снова изменить процессор и задержали выход приставки. В этот раз Smach Z разрабатывают на Ryzen Embedded V1807B.
Обновлено в 15:53
Политика
В Абхазии прошли выборы президента
Обновлено в 14:01
Футбол
Снейдер удивил внешним видом после завершения карьеры
35-летний экс-хавбек посетил матч Эредивизие «Утрехт» - «ВВВ-Венло» (1:2) и удивил присутствующих своим внешним видом.
Обновлено в 10:55
Общество
Два отеля во Флориде открыли подводные библиотеки
Обновлено в 01:40
Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
"Барселона" нанесла разгромное поражение севильскому "Бетису" в матче второго тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:52
Экономика
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).
Обновлено в 06:09
Происшествия
Подозреваемые в стрельбе по полицейским задержаны в Финляндии
В Финляндии в городе Тампере (Tampere) задержали двух подозреваемых в стрельбе по полицейским и ранивших двух из них.
Обновлено в 18:16
Футбол
«Брага» сыграла вничью с «Жил Висенте» в чемпионате Португалии
Футболисты "Браги" на выезде сыграли вничью с "Жил Висенте" в матче третьего тура чемпионата Португалии.
Обновлено в 18:15