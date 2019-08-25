Иран запросил разрешение на экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада.

Reuters: Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки

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