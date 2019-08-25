Политика

Reuters: Иран запросил у Запада разрешение на экспорт 700 тыс. баррелей нефти в суткиКоммерсантъ 12:53

Тегеран запросил разрешение на экспорт не менее 700 тыс. баррелей нефти ежесуточно, сообщает Reuters со ссылкой на источники среди иранских дипломатов. В дальнейшем, если переговоры со странами Запада пройдут успешно, иранские власти надеются еще больше увеличить долю экспорта нефти.
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Иран, по некоторым данным, просит у Запада разрешение на экспорт не менее 700 тыс. баррелей нефти в сутки

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