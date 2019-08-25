Политика
Reuters: Иран запросил у Запада разрешение на экспорт 700 тыс. баррелей нефти в суткиКоммерсантъ 12:53
Тегеран запросил разрешение на экспорт не менее 700 тыс. баррелей нефти ежесуточно, сообщает Reuters со ссылкой на источники среди иранских дипломатов. В дальнейшем, если переговоры со странами Запада пройдут успешно, иранские власти надеются еще больше увеличить долю экспорта нефти.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Политика
Россия осадила Норвегию после заявлений о Севморпути
Слова дипмиссии стали ответом на заявление главы МИД Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде о том, что ее страна приглядывается к Севморпути, но пока не видит экономических перспектив маршрута, а также не намерена предоставлять для него порты Шпицбергена.
Обновлено в 19:41
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:27
Общество
В Великобритании закрасили граффити Бэнкси
Граффити уличного художника Бэнкси, посвященное выходу Великобритании из Евросоюза (ЕС), было обнесено лесами и закрашено белой краской в британском городе Дувр, сообщил телеканал Би-би-си.
Обновлено в 17:54
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Технологии
Учёные выяснили смертельную опасность работы в офисе
Учёные из Норвегии выяснили, каким физическим активностям нужно уделять время каждый день, и сколько часов сидения на месте увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Футбол
Солист «Руки вверх» Сергей Жуков об Акинфееве, ЦСКА и Чалове
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Стали известны первые результаты выборов президента Абхазии
Обновлено в 18:41
Политика
ВАК вызывают на защиту в Верховном суде
Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии.
Обновлено в 18:32
Политика
Шахтеры обвинили украинские власти в плохом отношении к горнякам
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец выразил мнение, что последние пять лет украинские власти плохо относилась к шахтерам к добывающей отрасли.
Обновлено в 15:30
Кино
Вышел первый тизер продолжения «Во все тяжкие»
Компания Netflix опубликовала первый ролик полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 01:30
Гаджеты
Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов
19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Депутат Рады заявил, что США управляли Украиной при Порошенко
По словам депутата, бывший президент просто исполнял волю определенных лиц из США Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу NewsOne рассказал о том, как США контролировали страну при Петре Порошенко.
Обновлено в 00:55
Общество
Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы с самыми богатыми чиновниками.
Обновлено вчера в 07:34
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Патриарх Кирилл подчеркнул, что если люди будут ограничиваться только этими словами, то могут появляться неверные выводы из толкования.
Обновлено в 11:57
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Футбол
«Боже, храни „Спартак“, чтоб воедино „Брагу“ прошли мы». Назаров посвятил новую песню красно-белым
В своей песне актер пожелал «Спартаку» обыграть «Брагу» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы, а затем победить «Зенит» в 8-м туре РПЛ.
Обновлено в 18:20
Экономика
Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг
Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.
Обновлено в 17:01
Здоровье
Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона
Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено в 01:30
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели.
Обновлено в 18:10
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отставка Александра Яковенко с поста российского посла в Великобритании является обычной ротацией глав диппредставительств.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Саратовом
Обновлено в 18:56