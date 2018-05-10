Политика

Reuters: Иран получил предупреждение о планируемом ударе СШАИнфорос 04:59

Руководство Ирана в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по республике. Об этом со ссылкой на иранские правительственные источники проинформировало агентство Reuters.
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