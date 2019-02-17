Экономика
Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSAГазета.Ru 07:09
Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в организации. По данным агентства, он также приостановил операции с компанией.
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Финансы
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Происшествия
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В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес
Обновлено в 11:44
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Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
ОАЭ купили российские «Корнеты» и «Панцири» на $50 млн
Обновлено в 11:12
Политика
Премьер Польши отменил поездку в Израиль из-за заявлений Нетаньяху
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим на встречу представителей стран «вышеградской группы» и Израиля, которая запланирована на 19 февраля.
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Наука
Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака
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Обновлено в 08:47
Общество
Египет добился от США передачи саркофага древнего жреца
Обновлено в 10:49
Здоровье
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Ученые провели исследования и нашли самые действенные продукты, которые помогут избавиться от жира на животе, пишет британское издание Daily Express.
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Обновлено в 10:16
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Менеджер Минакова задумался о подаче протеста на поражение бойца
Для Минакова поражение от Конго стало первым в карьере. В активе российского бойца 21 победа.
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Обновлено в 10:26
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Людей эвакуировали из торгового центра «Аура» в Сургуте
Обновлено в 09:54
Спорт
Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира в итальянском Конье.
Обновлено в 05:03
Политика
Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поделился с подписчиками своей страницы в фейсбуке результатами анализа ДНК "по выявлению этнического происхождения предков в течение тысячи лет".
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Мать Децла рассказала о причинах его смерти
В эфире 1 канала Ирина Толмацкая назвала причину смерти своего сына, рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Гранат вернется из «Рубина» в «Динамо»
Защитник казанского «Рубина» Владимир Гранат в ближайшее время вернется в московское «Динамо».
Обновлено в 09:54
Футбол
«Валенсия» Черышева поделила очки с «Эспаньолом»
Обновлено в 12:13
Политика
Дания ответила на призыв Трампа забрать «своих террористов» из Сирии
Напомним, ранее Дональд Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду свыше 800 своих граждан, которые присоединились к «Исламскому государству» (организация запрещена в РФ) и попали в плен.
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На востоке Москвы загорелись торговые павильоны
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Происшествия
Против «желтых жилетов» применили слезоточивый газ
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс» арестован на два месяца
Константин Наумов был уволен из РКЦ "Прогресс" в июле 2018 года.
Обновлено в 09:44
Происшествия
О возможном обрушении здания ИТМО было известно еще в прошлом году
Напомним, что 16 февраля в здании ИТМО рухнула крыша и перекрытия с пятого по первый этаж. В результате произошедшего никто не пострадал.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста
В Москве вечером, 16 февраля, автомобиль BMW X6 насмерть сбил водителя такси, который вышел на проезжую часть Ленинградского шоссе.
Обновлено в 10:38
Хоккей
Евгений Кузнецов: «Расстроило, что Овечкина никто не поддержал»
Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" отметил, что поддерживал своего одноклубника Александра Овечкина в его борьбе за возможность игроков НХЛ выступить на Олимпиаде-2018.
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Политика
Лавров пожалел не понимающих бесполезность санкций американцев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожалел американцев, которые, по его мнению, еще не поняли бесполезность вводимых против Москвы санкций.
Обновлено в 07:56
Политика
Глава МИД России осадил журналистов The Washington Post
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предоставил полную свободу действий журналистам The Washington Post, заявив, что отвечать на поставленный ими вопрос — бессмысленно.
Обновлено вчера в 15:30