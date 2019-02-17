Экономика
Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSAГазета.Ru 07:09
Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в организации. По данным агентства, он также приостановил операции с компанией.
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Происшествия
На соборе в Солсбери повесили российский флаг
Неизвестные повесили российский флаг на строительных лесах вокруг собора Девы Марии в британском городе Солсбери.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Здание университета ИТМО могло обрушиться из-за перегруза конструкций
Обрушение кровли и перекрытий в здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге произошло из-за перегруза конструкций, сообщил журналистам глава оперативного штаба — вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.
Обновлено в 08:29
Спорт
Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира в итальянском Конье.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Иран продемонстрировал новую подлодку «Фатех»
Иран в воскресенье продемонстрировал новую подводную лодку "Фатех" собственного производства, оснащенную крылатыми ракетами, трансляция церемонии демонстрации субмарины велась телеканалом Press TV.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В московском метро студент попал под поезд
Студент одного из вузов Москвы попал под поезд метро.
Обновлено в 07:34
Политика
Лавров пожалел не понимающих бессмысленности санкций американцев
Главе МИД России Сергею Лаврову «жаль» Соединенные Штаты, которые не понимают, что антироссийские санкции не действуют.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Известный блогер задержан в Москве из-за массовой драки
Блогера Алибека Мирзеханова задержали по подозрению в причастности к массовой драке в кафе на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека
Москвичка за рулем BMW X6 насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве. ДТП произошло вечером 16 февраля.
Обновлено в 07:02
Экономика
Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходы
Идея изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", "Алроса", "Норникель", "Сибур", НЛМК, появилась летом 2018 года.
Обновлено в 08:47
Политика
Крымские татары потребовали убрать из школ учебник по истории Крыма
Совет крымских татар обратился к главе региона Сергею Аксенову с просьбой убрать из всех школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для 10 классов.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
«Калашников» показал видео испытаний беспилотника-камикадзе
Концерн «Калашников» опубликовал видео, на котором продемонстрировал принципы работы, а также испытания самовзрывающегося беспилотника «КУБ-БЛА».
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Шнуров написал стих про избивавшего жену Марата Башарова
Обновлено в 08:20
Общество
В Госдуме прояснили данные о запрете продавать машины без гаража
Ранее уральское агентство Ura.ru сообщило, что в Госдуме ведется обсуждение запрета россиянам приобретать машины, если они не имеют в аренде или в собственности гаража или парковочного места.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Мариинский театр эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании
Сотрудников и посетителей Мариинского театра в Петербурге эвакуируют из-за анонимного сообщения о "минировании", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра Анна Касаткина.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака
Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Спорт
Дина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Дина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие
ОАЭ за $40 млрд купит у России противотанковые комплексы «Корнет-Э»
Сегодня, 17 февраля, в Абу-Даби началась международная выставка вооружений IDEX-2019, уже в первый день была заключена целая серия контрактов на разработки российского производства.
Обновлено в 09:00
Единоборства
Минакову отказали в характере победителя
Обновлено в 04:44
Политика
Трамп призвал Европу забрать обратно более 800 боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере, что европейские страны должны "взять обратно" более 800 своих граждан, которые отправились воевать за "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и были захвачены в Сирии.
Обновлено в 01:31
Политика
Волкер заявил, что Россия взяла паузу в переговорах по Донбассу
Россия не проявляет интереса ко встрече и не желает предпринимать действий по урегулированию конфликта в Донбассе во время президентской кампании на Украине, заявил представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 07:56
Общество
Орешкин предложил ввести общественный контроль над сбором статистики
По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, для повышения прозрачности учета статистики в России можно было бы ввести общественный контроль над процессом ее сбора.
Обновлено в 08:37
Политика
Эксперт объяснил сожжение протестующими флага США на Гаити
Генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской прокомментировал в разговоре с RT акции протеста на Гаити, в ходе которых по меньшей мере 200 человек вышли на улицы с критикой в адрес президента Жовенеля Моиза и сожгли флаг США.
Обновлено в 07:14
Политика
Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»
Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Сургуте обезврежена «спящая ячейка» запрещенной ИГИЛ
В Сургуте силовики обезвредили спящую ячейку запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Обновлено в 06:23
Политика
Трамп заявил, что Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира за его работу с Северной Кореей.
Обновлено вчера в 00:40
Здоровье
Ученые посоветовали продукты от жира на животе
Что же касается интенсивных тренировок в спортзале, специалисты напоминают, что в результате лишний жир сперва уходит с непроблемных зон: рук, груди, спины, — а живот и бедра худеют в последнюю очередь.
Обновлено в 07:57