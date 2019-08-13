В Exxon отказались комментировать информацию. Exxon Mobil ведет добычу в Северном море в течение 50 лет, большая часть проектов управляется совместным предприятием Esso Exploration and Production UK, в котором по 50% акций принадлежит Exxon и другой энергетической компании, Royal Dutch Shell.

Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море

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