Энергетика
Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном мореКоммерсантъ вчера в 13:14
В Exxon отказались комментировать информацию. Exxon Mobil ведет добычу в Северном море в течение 50 лет, большая часть проектов управляется совместным предприятием Esso Exploration and Production UK, в котором по 50% акций принадлежит Exxon и другой энергетической компании, Royal Dutch Shell.
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Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил наиболее востребованные профессии квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:09
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» и продолжит борьбу в Лиге чемпионов
"Краснодар" вышел в четвертый групповой этап Лиги чемпионов, где сыграет с греческим "Олимпиакосом". "Порту" отправляется в Лигу Европы.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области
Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 23:40
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook Pro
По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015—2017 годах.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено вчера в 15:39
Экономика
«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителю лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20
Авто
Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд
Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
Обновлено вчера в 03:23
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29
Футбол
Валерий Карпин оценил Шомуродова и Норманна в 50 млн евро
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что футболистов Эльдора Шомуродова и Матиаса Норманна он оценивает в 50 млн евро каждого.
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Хабаровскому краю угрожает четвертая волна паводка
Четвертая волна паводка из-за тайфунов "Лекима" и "Крос" ожидается в Хабаровском крае на реке Амур, уровень которого у краевой столицы может подняться до 680 сантиметров, сообщил на совещании в среду руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
В шести районах Башкирии ввели режим ЧС
В шести районах Республики Башкирия по распоряжению правительства региона введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.
Обновлено вчера в 12:28
Финансы
Валюта Аргентины обвалилась на треть за день
Аргентинский песо обвалился сегодня на 30,3%, на новостях о большом разрыве между действующим правым президентом Макри и левым претендентом на пост.
Обновлено 12 августа в 13:58
Футбол
Клопп о женщине-судье: буду вести себя хорошо, иначе мама рассердится
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что из-за назначения француженки Стефани Фраппар главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА с "Челси" ему придется вести себя хорошо, иначе его мама может рассердиться.
Обновлено вчера в 14:37
Политика
В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
Киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.
Обновлено в 00:35
Интернет
Facebook уличили в прослушивании аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook платила подрядчикам за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено вчера в 19:52
Экономика
Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов
Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.
Обновлено вчера в 06:42
Политика
Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя
Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку
Стюарды стадиона "Драгау" препятствуют работе корреспондентов "Матч ТВ", не пуская их на бровку для интервью с футболистами.
Обновлено вчера в 17:24
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
Обновлено вчера в 21:22
Общество
ФАС завела дело о недостоверной рекламе «Кинопоиска»
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило производство по делу в отношении «Кинопоиска» из-за рекламы премиальной подписки, которая была размещена на «Яндексе» (владеет «Кинопоиском»).
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Более 50 человек пострадали в результате ДТП в Рио-де-Жанейро
В апреле сообщалось, что по меньшей мере восемь человек погибли и более 40 пострадали в результате ДТП в Перу.
Обновлено в 00:46