Политика

Reuters: Египет уведомил США об отказе в участии в «арабской НАТО»ТАСС вчера в 23:14

Египет уведомил американские власти об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, также известного как "арабская НАТО"). Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
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Египет отверг предложение США создать «арабскую НАТО»

РЕН ТВ01:29

Reuters: Египет уведомил США об отказе в участии в «арабской НАТО»

ТАССвчера в 23:14

Египет отказал США в создании «арабской НАТО»

Известия00:52

Египет отказался участвовать в «арабском НАТО»

Газета.Ru00:42

Египет отказался от «арабского НАТО»

Вести.Ru00:37

Египет уведомил США об отказе участвовать в «арабском НАТО»

Взгляд.ру00:03

США потеряли одного участника «арабского НАТО» из-за давления на Иран - СМИ

Царьград00:58
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Армия и оружие

Пистолет «Удав» допущен к серийному производству

Обновлено вчера в 22:08
Футбол

Месси пропустит несколько дней из-за травмы

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

Следствие предлагает освободить под домашний арест Майкла Калви

Следствие предлагает освободить под домашний арест Майкла Калви В четверг домой вернутся два фигуранта громкого дела инвесторов — глава фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.
Обновлено вчера в 07:52
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Хоккей

«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0

Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Тайванчик рассказал о роли Кобзона в своем тюремном прошлом

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Тайванчик приехал почтить память певца на кладбище.
Обновлено в 00:41
Экономика

Доходы инвестбанков упали до четырехлетнего минимума

Основную часть дохода банкиры получили благодаря размещению облигаций – $22,8 млн.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя в Москве произошел пожар

Обновлено в 00:04
Гаджеты

Телефон Apple 1993 года показали на видео

Презентация Apple W.A.L.T. прошла в 1993 году. В нем установлен сенсорный экран, а управление происходит со стилуса.
Обновлено вчера в 07:24
Общество

Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга

Президент России Владимир Путин в среду, 10 апреля, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

В Перми отравились более сотни школьников

Обновлено вчера в 05:50
Армия и оружие

Индийский маршал ответил на вопросы о программе FGFA и о покупке С-400

Начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа ответил на вопросы СМИ по поводу планов по развитию индийских военно-воздушных сил и сил ПВО.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Финансы

Минфин побил рекорд по продаже ОФЗ

Предыдущий рекорд Минфин поставил месяц назад – 13 марта он продал ОФЗ на 91,4 млрд руб.
Обновлено вчера в 12:53
Политика

Губернатор Виктор Томенко назначил министра финансов

Губернатор Виктор Томенко назначил Данила Ситникова заместителем председателя Правительства Алтайского края, министром финансов региона.
Обновлено в 00:55
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:46
Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Названы секретные детали самолета, о которых не догадываются пассажиры

Обновлено в 01:10
Энергетика

Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Транспорт

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие

Истребители НАТО перехватили пассажирский лайнер над Черногорией

Вызов истребителей НАТО для оказания помощи гражданскому судну над территорией Черногории произошел в рамках миссии альянса по безопасности воздушного пространства в этой стране.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

В Омске ребёнок погиб на месте, упав со стиральной машины

В Омске двухлетняя девочка получила смертельную травму, упав со стиральной машины.
Обновлено в 00:36
Наука

Девиантные могилы корсиканского некрополя

На сегодняшний день археологи исследовали более гектара его площади, увеличивая наши знания об истории заселения Корсики и разнообразии контактов в Средиземноморье I тысячелетия до нашей эры.
Обновлено вчера в 11:03
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Культура

Свердловчанки на конкурсе в купальниках: на сайте «Мисс Россия» началось голосование

На сайте конкурса "Мисс Россия-2019" началось зрительское голосование, 10 победительниц которого пройдут в финал.
Обновлено вчера в 05:31
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