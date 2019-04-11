Политика
Reuters: Египет уведомил США об отказе в участии в «арабской НАТО»ТАСС вчера в 23:14
Египет уведомил американские власти об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, также известного как "арабская НАТО"). Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
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Армия и оружие
Пистолет «Удав» допущен к серийному производству
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
Месси пропустит несколько дней из-за травмы
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Следствие предлагает освободить под домашний арест Майкла Калви
Следствие предлагает освободить под домашний арест Майкла Калви В четверг домой вернутся два фигуранта громкого дела инвесторов — глава фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.
Обновлено вчера в 07:52
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Хоккей
«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Тайванчик рассказал о роли Кобзона в своем тюремном прошлом
Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Тайванчик приехал почтить память певца на кладбище.
Обновлено в 00:41
Экономика
Доходы инвестбанков упали до четырехлетнего минимума
Основную часть дохода банкиры получили благодаря размещению облигаций – $22,8 млн.
Обновлено вчера в 07:46
Гаджеты
Телефон Apple 1993 года показали на видео
Презентация Apple W.A.L.T. прошла в 1993 году. В нем установлен сенсорный экран, а управление происходит со стилуса.
Обновлено вчера в 07:24
Общество
Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга
Президент России Владимир Путин в среду, 10 апреля, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
В Перми отравились более сотни школьников
Обновлено вчера в 05:50
Армия и оружие
Индийский маршал ответил на вопросы о программе FGFA и о покупке С-400
Начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа ответил на вопросы СМИ по поводу планов по развитию индийских военно-воздушных сил и сил ПВО.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Финансы
Минфин побил рекорд по продаже ОФЗ
Предыдущий рекорд Минфин поставил месяц назад – 13 марта он продал ОФЗ на 91,4 млрд руб.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Губернатор Виктор Томенко назначил министра финансов
Губернатор Виктор Томенко назначил Данила Ситникова заместителем председателя Правительства Алтайского края, министром финансов региона.
Обновлено в 00:55
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:46
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Транспорт
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие
Истребители НАТО перехватили пассажирский лайнер над Черногорией
Вызов истребителей НАТО для оказания помощи гражданскому судну над территорией Черногории произошел в рамках миссии альянса по безопасности воздушного пространства в этой стране.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
В Омске ребёнок погиб на месте, упав со стиральной машины
В Омске двухлетняя девочка получила смертельную травму, упав со стиральной машины.
Обновлено в 00:36
Наука
Девиантные могилы корсиканского некрополя
На сегодняшний день археологи исследовали более гектара его площади, увеличивая наши знания об истории заселения Корсики и разнообразии контактов в Средиземноморье I тысячелетия до нашей эры.
Обновлено вчера в 11:03
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Культура
Свердловчанки на конкурсе в купальниках: на сайте «Мисс Россия» началось голосование
На сайте конкурса "Мисс Россия-2019" началось зрительское голосование, 10 победительниц которого пройдут в финал.
Обновлено вчера в 05:31