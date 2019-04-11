Reuters: Египет уведомил США об отказе в участии в «арабской НАТО»ТАСС вчера в 23:14

Египет уведомил американские власти об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, также известного как "арабская НАТО"). Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Reuters: Египет уведомил США об отказе в участии в «арабской НАТО»

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