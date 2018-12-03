Финансы
Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Коммерсантъ14:05
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Финансы
Рынок акций РФ закрылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 2-2,5%
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Обновлено в 11:53
Финансы
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Продолжаем ознакомление с финансовыми результатами российских компаний за третий квартал 2018 года.
Обновлено в 04:01
Финансы
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Финансы
Зарплаты против доходов: почему богатые побеждают бедных
Казалось, что в 2018 году ситуация кардинально изменится и доходы пойдут в рост.
Обновлено вчера в 10:04
Финансы
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Второй день рабочей недели выдастся напряженным – большая часть игроков валютного рынка страны сдаст позиции по отношению к молдавскому лею.
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Финансы
ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки»
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Обновлено в 05:42
Финансы
Курс доллара опустился на 24 копейки
Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 уменьшился на 24,14 копейки и составил 66,2921 рубля.
Обновлено в 03:42
Финансы
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Обновлено 30 ноября в 02:36
Финансы
S&P: Депозиты клиентов останутся основным источником финансирования банков РФ
Эксперты агентства считают, что пока внутренние рынки капитала банков РФ остаются "неразвитыми", а слабая доступность внешних рынков продолжает ограничивать возможности получения долгосрочного финансирования банками страны и их заемщиками.
Обновлено в 10:25