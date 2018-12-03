Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.

Финансы Финансы Рынок акций РФ закрылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 2-2,5% Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов по итогам торговой сессии в понедельник.

Финансы Финансы Октябрь 2018 года стал рекордным по объему выдачи ипотеки в России Месячный объем выдачи ипотеки в октябре 2018 года стал рекордным для российского рынка, объем выданных кредитов достиг почти 300 млрд рублей.

Финансы Финансы «Дыра» в балансе Инкаробанка составила 2,8 млрд рублей «Дыра» в балансе Инкаробанка (Москва), лицензия у которого была отозвана 31 октября текущего года, составляет порядка 2,8 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте ЦБ.Так, активы банка на дату отзыва лицензии с учетом результатов финансового обследования оцениваются примерно в 146,4 млн рублей против почти 208,1 млн в бухгалтерском балансе кредитной организации на отчетную дату.

Финансы Финансы Доллар утрачивает статус мировой резервной валюты Экономист Барри Эйхенгрин указал, что развитие операционных систем персональной электроники упрощает «переключение» между валютами.

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Финансы Финансы Еврокомиссия ожидает, что все больше стран ЕС перейдут на евро Еврокомиссия надеется, что все больше стран Евросоюза будут переходить на евро, сказал вице-президент ЕК, в том числе, по вопросам евро, Валдис Домбровскис на конференции.

Финансы Финансы Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку до рекордных 10% Государственный Банк Пакистана (Центробанк) поднял ставку рефинансирования на 1,5%. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теперь ключевая ставка в Пакистане составляет 10% — это рекордный показатель за последние пять лет.

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