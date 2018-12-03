Финансы
Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках
Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделкахКоммерсантъвчера в 14:05
Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Коммерсантъвчера в 14:05
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с чего всё началось
Ранее агентство Reuters сообщило, что Банк России обсуждал с крупнейшими участниками валютного рынка создание "канала коммуникации" для своевременного информирования о крупных сделках, которые могут существенно повлиять на курс рубля.Российская газета02:42
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Финансы
Россияне достигли исторического максимума по долгам
В докладе Всемирного банка об экономике РФ говорится, что совокупный объем задолженности россиян по кредитам достиг исторического максимума.
Обновлено в 10:22
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Рынок акций РФ мало изменится, рубль подрастет в начале дня
Рынок акций РФ мало изменится на фоне паузы в ожидании инвесторами подробностей по поводу торгового перемирия между США и КНР.
Обновлено в 08:46
Финансы
Казначейство РФ вышло с первой сделкой «валютный своп» на 50 млрд р
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Финансы
Фунт ощутимо растет к доллару на новостях вокруг Brexit
Курс фунта стерлингов во вторник ощутимо растет по отношению к доллару после заявлений представителя Суда ЕС о праве Великобритании в одностороннем порядке отозвать свое решение о выходе страны из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
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Финансы
Еврогруппа рекомендовала Италии скорректировать бюджет 2019 года
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Обновлено в 05:18
Финансы
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Обновлено в 03:34
Финансы
Мэрия Воронежа получит одну кредитную линию на сумму 500 млн рублей
По результатам рассмотрения поданных заявок на два аукциона по открытию невозобновляемой кредитной линии, администрация Воронежа получит 500 млн рублей, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
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Убытки майнеров на этой неделе стали конкурировать с убытками спекулянтов, что снижает понимание в источниках поддержки и роста котировок биткойна.
Обновлено в 07:30
Финансы
Объем торгов на бирже Дамаска побил исторический рекорд
Объем торгов за понедельник на бирже Дамаска побил рекорд с момента ее открытия в 2009 году, достигнув 7,43 миллиарда сирийских лир (около 17,1 миллиона долларов), свидетельствуют данные на сайте биржи.
Обновлено вчера в 16:05
Финансы
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара при взаимных расчетах
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара в пользу евро для взаимных расчетов друг с другом.
Обновлено в 06:07
Финансы
Доллар утрачивает статус мировой резервной валюты
Экономист Барри Эйхенгрин указал, что развитие операционных систем персональной электроники упрощает «переключение» между валютами.
Обновлено в 01:28
Финансы
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%
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Обновлено в 06:12
Финансы
Ближайшую неделю рубль проведет в диапазоне 65,5-67,5 за доллар
Финансовый прогноз дал ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: Ближайшую неделю рубль проведет в диапазоне 65,5-67,5 за доллар.
Обновлено в 09:57
Финансы
План ОЭСР принес странам 93 млрд евро
К июню 2018 г. государства вернули около 93 млрд евро в виде налогов, пеней и штрафов ($105,1 млрд по текущему курсу).
Обновлено вчера в 14:39
Финансы
При возобновлении ЦБ интервенций, ситуация с ликвидностью может быстро улучшиться
Предложение вчера даже немного превысило лимит ЦБ, установленный на уровне 720 млрд руб. Сегодня Центробанк проведет еще один аукцион, лимит равен 800 млрд руб. Правда, в целом по банковской системе столь значительного избытка ликвидности нет, ставки на межбанковском рынке остаются высокими.
Обновлено в 03:16