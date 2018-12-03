Финансы
Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Коммерсантъ14:05
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Финансы
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Финансы
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Риски слишком низкой инфляции в США реальнее рисков слишком высокой - зампред ФРС
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