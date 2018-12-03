Финансы

Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках
Коммерсантъ
14:05

Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Коммерсантъ14:05

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ЦБ РФ попросит делиться информацией о крупных валютных сделках

Российская газета15:40

Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках

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РБК11:27

Центробанк РФ хочет знать о предстоящих крупных валютных сделках

ПРАЙМ11:21

ЦБ хочет следить за крупными валютными сделками

News.ru10:46

Центробанк РФ хочет знать о предстоящих крупных валютных сделках -- источники

Financial One09:48
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
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Андрей Костин: дедолларизация укрепит рубль

Снижение доли долларов в расчетах с контрагентами России положительно скажется на обменном курсе рубля.
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Риски слишком низкой инфляции в США реальнее рисков слишком высокой - зампред ФРС

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