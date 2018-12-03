Финансы
Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Коммерсантъвчера в 14:05
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Финансы
Биржи АТР преимущественно снижаются после подъема днем ранее
По итогам переговоров c китайским лидером Си Цзиньпинем на полях саммита G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов с 10% до 25%, если в следующие 90 дней будут достигнуты соглашения по ряду торговых вопросов.
Обновлено в 01:00
Финансы
Еврогруппа поддержала позицию Еврокомиссии в бюджетном споре с Римом
Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) полностью поддержала позицию Еврокомиссии в бюджетном споре с Италией.
Обновлено в 00:46
Финансы
Доллару обещают 30-процентный обвал
Миллиардер и инвестор Рэй Далио считает, что курс рухнет аж на 30 процентов. В итоге доллар лишится статуса мировой резервной валюты.
Обновлено в 01:28
Финансы
Итоги дня: рубль укрепился, акции подорожали, нефть поднялась выше $60
В ближайшее время рост спроса на рисковые активы и недооцененность рубля относительно текущих уровней рынка энергоносителей может дать российской валюте возможность для укрепления в район ₽65–66 по отношению к доллару, предсказал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
Обновлено вчера в 13:58
Финансы
Ипотека может поставить новый рекорд по объему выдачи
В 2018 году может быть поставлен новый рекорд по объему выдачи ипотечных кредитов в три триллиона рублей.
Обновлено в 01:30
Финансы
Объем торгов на бирже Дамаска побил исторический рекорд
Объем торгов за понедельник на бирже Дамаска побил рекорд с момента ее открытия в 2009 году, достигнув 7,43 миллиарда сирийских лир (около 17,1 миллиона долларов), свидетельствуют данные на сайте биржи.
Обновлено вчера в 16:05
Финансы
План ОЭСР принес странам 93 млрд евро
К июню 2018 г. государства вернули около 93 млрд евро в виде налогов, пеней и штрафов ($105,1 млрд по текущему курсу).
Обновлено вчера в 14:39
Финансы
ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки»
Центробанк сегодня, 3 декабря, проведет депозитный аукцион «тонкой настройки». Условия аукциона опубликованы на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 05:42
Финансы
«Дыра» в балансе Инкаробанка составила 2,8 млрд рублей
«Дыра» в балансе Инкаробанка (Москва), лицензия у которого была отозвана 31 октября текущего года, составляет порядка 2,8 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте ЦБ.Так, активы банка на дату отзыва лицензии с учетом результатов финансового обследования оцениваются примерно в 146,4 млн рублей против почти 208,1 млн в бухгалтерском балансе кредитной организации на отчетную дату.
Обновлено вчера в 05:27
Финансы
Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку до рекордных 10%
Государственный Банк Пакистана (Центробанк) поднял ставку рефинансирования на 1,5%. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теперь ключевая ставка в Пакистане составляет 10% — это рекордный показатель за последние пять лет.
Обновлено вчера в 05:50
Финансы
Андрей Костин: дедолларизация укрепит рубль
Снижение доли долларов в расчетах с контрагентами России положительно скажется на обменном курсе рубля.
Обновлено вчера в 02:26
Финансы
«АЛРОСА» остается актуальной инвестиционной идеей
Продолжаем ознакомление с финансовыми результатами российских компаний за третий квартал 2018 года.
Обновлено вчера в 04:01
Финансы
Страсть к перекредитованию загоняет россиян в долговую яму
В России уже вполне можно было бы объявить бум перекредитования: объёмы кредитов, которые берутся на покрытие уже имеющихся долгов, бьют все рекорды.
Обновлено 02 декабря в 23:59
Финансы
Евро и доллар сдают позиции: курс валют в Молдове на вторник
Второй день рабочей недели выдастся напряженным – большая часть игроков валютного рынка страны сдаст позиции по отношению к молдавскому лею.
Обновлено вчера в 15:04
Финансы
Конец вклада
Примерно с конца лета 2018 года банки изменили свою процентную политику из-за увеличения ключевой ставки ЦБ до 7,5%. И вот уже средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков на сегодняшний день превышает 7%. Пересмотреть ставки в сторону повышения банки побуждал, в частности, и тренд на отток денег населения из вкладов.
Обновлено в 00:00