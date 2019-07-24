Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежейRT на русском 02:39
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Читать в источнике
Оценить168
с чего всё началось
Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.Ведомостивчера в 17:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 02:11
Космос
SpaceX отложила на сутки запуск корабля Dragon к МКС
Американская компания SpaceX отложила на сутки запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Здоровье
Названы вызывающие рак хронические болезни
Болезни, которые вызывают рак (онкологические заболевания), назвали медицинские специалисты.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Домогавшегося 13-летней девочки тренера в США простили
По словам 13-летней спортсменки, тренер плавательного клуба в Стоктоне, Калифорния по имени Сунити Фудзисима домогался ее.
Обновлено в 03:43
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Экономика
Крупнейший украинский импортер прекращает импорт дизтоплива из России
Крупнейший импортер дизтоплива Украины Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизтоплива из России трубопроводным транспортом.
Обновлено в 05:44
Гаджеты
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X в дефиците, стоимость растет
Ryzen 9 3900X — флагманский процессор AMD линейки Ryzen 3000, и он будет оставаться таковым до выпуска другой 16-ядерной модели, Ryzen 9 3950X, в сентябре.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы
Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июля В ночь на 25 июля несколько улиц в Сочи подтопило после ливней, сошел сель, снесло девять деревьев, в результате разгула стихии пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.
Обновлено в 02:37
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
44-летняя Натали Имбрулья забеременела благодаря ЭКО и донору
Британская певица Натали Имбрулья поделилась со своими поклонниками радостной новостью.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Происшествия
На станции метро «Чкаловская» ребенок упал с платформы
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Бузова анонсировала свой последний концерт
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в своем Instagram, что её предстоящий осенний концерт в Москве станет последним.
Обновлено в 01:07
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе
Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).
Обновлено в 03:08
Общество
В Москве запустят салюты в честь 75-летия освобождения городов Европы
В Москве в честь 75-й годовщины освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков проведут 17 праздничных салютов в 2019–2020 годах.
Обновлено в 06:03
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Музыка
Макс Барских готовится оставить сцену ради личной жизни
Певец отметил, что принял решение оставить сцену ради личной жизни. Барских рассказал, что ему надоело быть одному.
Обновлено вчера в 13:44
Здоровье
Екатеринбуржцев приглашают на бесплатный онкоосмотр в 11 больниц
Традиционная акция состоится на площадках 11 городских медицинских учреждений.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Француз попытался пересечь Ла-Манш на летающей доске
Француз представил летающую доску во время парада в Париже и попытался пересечь на ней пролив Ла-Манш.
Обновлено в 03:50
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
В России растет число афер с электронными подписями
Эксперты рассказали о стремительном росте числа мошенничеств с использованием простой электронной подписи в России.
Обновлено в 00:28
Политика
В Крыму призвали Киев не играться с санкциями
В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Трап повредил обшивку самолета в аэропорту «Шереметьево»
При подготовке к вылету самолета авиакомпании «Северный ветер» самоходный трап повредил обшивку борта в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 04:49