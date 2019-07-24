Экономика

Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежейRT на русском 02:39

Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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с чего всё началось

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.
Ведомостивчера в 17:41

Подробнее о событии

Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

RT на русском02:39

Ритейл пригрозил ЦБ отказом от участия в Системе быстрых платежей

Интерфаксвчера в 21:02

Ретейлеры пригрозили ЦБ отказом от системы быстрых платежей

РИА Новостивчера в 21:42

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

РБКвчера в 21:08

Крупный бизнес предупредил Центробанк об отказе от нового вида безналичных платежей в магазинах

URA.Ruвчера в 19:59

«Ведомости»: ретейл может отказаться от Системы быстрых платежей из-за высоких тарифов

ТАССвчера в 19:38

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Ведомостивчера в 17:41
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Происшествия

Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован

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Обновлено в 05:06
Политика

СБУ задержала российский танкер на Украине

Обновлено в 15:20:00 Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma.
Обновлено в 07:21
Происшествия

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Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.
Обновлено в 07:41
Кино

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Футбол

«Динамо» объявило о переходе футболиста «Марселя» Н’Жие

Камерунский нападающий французского «Марселя» Клинтон Н’Жие перешел в «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское море

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Политика

Президент Туниса умер на 93-м году жизни

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

Обновлено в 07:09
Политика

Путин отменил некоторые санкции против Турции

Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Экономика

WSJ: Boeing может приостановить выпуск 737 MAX

Глава компании Boeing Деннис Меленберг допустил приостановку производства самолетов Boeing 737 MAX. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:31
Общество

Госдума одобрила законопроект о выплатах на детей 1,5 — 3 лет

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября внести в законодательство изменения, предполагающие, что с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума для детей в регионе.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия

Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире

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Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности

Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности Голливудская актриса Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз.
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В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Матвиенко допустила несправедливость отказа в регистрации в Мосгордуму

Ряду независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы могли отказать в регистрации несправедливо.
Обновлено в 08:08
Спорт

Бузова признана одной из самых успешных звезд России

Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Финляндии задержали нарушителей границы из России

Погранохрана Финляндии задержала двух мужчин по подозрению в незаконном пересечении границы, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:50
Общество

Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

Бюро расследований отказалось перенести допрос Порошенко

Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба выразил недоумение в связи с просьбой экс-президента Петра Порошенко перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, и подтвердил, что его ожидают в ГБР 25 июля.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

В Петербурге задержан предполагаемый убийца ЛГБТ-активистки

Обновлено в 06:36
Происшествия

Француз попытался пересечь Ла-Манш на летающей доске

Француз представил летающую доску во время парада в Париже и попытался пересечь на ней пролив Ла-Манш.
Обновлено в 03:50
Футбол

Один из корпусов московской школы №384 получил имя Федора Черенкова

Обновлено в 06:18
Общество

Генпрокуратура рассказала о самых частых жалобах бизнесменов в России

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью на интернет-канале ведомства «Эфир» перечислил топ-5 тем, с которыми российские бизнесмены обращаются в ведомство.
Обновлено в 06:29
Политика

В Госдуме предложили ограничить бонусы топ-менеджерам госкорпораций

Бонусы в госкорпорациях должны быть ограничены, заявил глава фракции «Единая России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Ксения Собчак продемонстрировала ягодицы в ответ на критику Шнурова

С недавних пор между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт, в рамках которого они стараются побольнее задеть друг друга.
Обновлено в 02:27
Наука

Российские ученые получили премию за открытие в США

Открытие российских физиков удостоено престижной премии на конкурсе промышленных инноваций в США.
Обновлено в 07:53
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Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Политика

Путин встретился с Атамбаевым, но принял сторону властей Киргизии

Президент России Владимир Путин подтвердил журналистам информацию о том, что сегодня, 24 июля, принял бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, пишет РИА «Новости».
Обновлено вчера в 14:01
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