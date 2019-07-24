Экономика

Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежейRT на русском 02:39

Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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с чего всё началось

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.
Ведомостивчера в 17:41

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Ритейл пригрозил ЦБ отказом от участия в Системе быстрых платежей

Интерфаксвчера в 21:02

Крупный бизнес предупредил Центробанк об отказе от нового вида безналичных платежей в магазинах

URA.Ruвчера в 19:59

Ретейлеры пригрозили ЦБ отказом от системы быстрых платежей

РИА Новостивчера в 21:42

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

РБКвчера в 21:08

Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

RT на русском02:39

«Ведомости»: ретейл может отказаться от Системы быстрых платежей из-за высоких тарифов

ТАССвчера в 19:38

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Ведомостивчера в 17:41
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