Экономика

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежейРБК 21:08

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СПБ), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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