Экономика

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежейРБК 21:08

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СПБ), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Читать в источнике
Обсудить1
с чего всё началось

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.
Ведомости17:41

Подробнее о событии

Ритейл пригрозил ЦБ отказом от участия в Системе быстрых платежей

Интерфакс21:02

Ритейлеры могут объявить бойкот Системе быстрых платежей от Центробанка

Телеканал 360°21:32

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

РБК21:08

Крупный бизнес предупредил Центробанк об отказе от нового вида безналичных платежей в магазинах

URA.Ru19:59

«Ведомости»: ритейл может отказаться от Системы быстрых платежей из-за высоких тарифов

ТАСС19:38

Ретейлеры могут объявить бойкот системе быстрых платежей от ЦБ

Реальное время19:26

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Ведомости17:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:36, Вашингтон
Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Обновлено в 11:11
Футбол

Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»

Обновлено в 10:31
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 13:30
Происшествия

Соболь сообщила о вызове на допрос

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Общество

В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной

Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено в 20:27
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Технологии

Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра

Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.
Обновлено в 12:55
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт

Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено в 22:20
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие

В Судане по делу о попытке госпереворота арестовали нескольких военных

Попытка переворота против правящего Переходного военного совета была совершена 11 июня Армия Судана объявила об аресте ряда высокопоставленных военных и политических деятелей по делу о попытке госпереворота в июне этого года, сообщает агентство СУНА.
Обновлено в 16:10
Политика

Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Политика

В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме

Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено в 23:22
Авто

Контрабандный суперкар Ferrari 360 Spider раздавили бульдозером

По приказу президента Филиппин Родриго Дутерте, огромный бульдозер демонстративно раздавил итальянский суперкар Ferrari 360 Spider, который попал в страну нелегальным путем.
Обновлено в 07:24
Политика

BuzzFeed: генпрокуроры Украины подсказали Трампу, как избавиться от Байдена

Бывший и действующий украинские прокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко предложили предоставить команде президента США Дональда Трампа информацию для проведения информационной кампании против кандидата в президенты Джо Байдена.
Обновлено в 19:45
Авто

В России могут открыть еще один завод по выпуску корейских автомобилей

Не исключено, что на новом заводе наладят сборку недавно представленного кроссовера Kia Seltos.
Обновлено в 18:18
Общество

В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду

Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
Обновлено в 21:43
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Обновлено в 18:34
Общество

Жители Сибири просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров

Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области.
Обновлено в 01:25
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 21:55
Гаджеты

Японская компания Nagaoka Trading представила новые аудиокассеты

Цифры указывают на количество минут, которые можно записать на одну сторону кассеты.
Обновлено в 16:11
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, которая не проходит в новую Раду Украины, назвал прошедшие выборы "самыми позорными", а президента Владимира Зеленского - "пародией на диктатора".
Обновлено в 05:05
Происшествия

Суд арестовал Навального на 30 суток

Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Космос

Пришельцы раскололи небо посредством климатического оружия

Обновлено вчера в 05:51
Авто

Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили

Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили.
Обновлено в 21:08
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное