Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежейРБК вчера в 21:08
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.Ведомостивчера в 17:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Армия и оружие
Минобороны: РФ в 2018 году полностью выполнила обязательства по СНВ-3
Обновлено вчера в 07:56
Гаджеты
Nokia представила новый кнопочный телефон с 4G
Nokia представила новые кнопочные модели телефонов – Nokia 220 4G и Nokia 105.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 13:01
Наука
Акустические атаки на Кубе изменили мозг американских дипломатов
Напомним, американские дипломаты подверглись акустической атаке во время работы на Кубе в 2016-2017 годах.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В Челябинской области при столкновении двух машин погибли пять человек
Из шести участников аварии (все взрослые) погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Замгубернатора Зауралья советует утеплять медпункты мокрыми газетами
В Курганской области набирает обороты скандал с участием заместителя губернатора по социальной политике Татьяны Менщиковой, которую возмутила жалоба сельского фельдшера на маленькую зарплату и холодное помещение фельдшерско-акушерского пункта.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие
Япония сообщила о запуске КНДР двух ракет малой дальности
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
В Турции напали на белорусского дипломата
По информации турецкой газеты Hurriyet, нападение на дипломата Александра Поганшева совершил его сосед по дому.
Обновлено вчера в 15:44
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено 23 июля в 11:17
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком
Сегодня Госдума разрешила жителям России использовать лук со стрелами для охоты.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Власти Украины предлагают расширить санкции против России
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено вчера в 17:39
Экология
Режимы «черного неба» из-за красноярских пожаров назвали незаконными
Ранее несколько десятков тысяч россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду
Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
Обновлено вчера в 21:43
Спорт
Ефимова не выступит в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ
Стал известен состав сборной России на смешанную комбинированную эстафету 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
КНДР задержала российское судно с моряками
Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.
Обновлено вчера в 02:44
Армия и оружие
Информацию в новом фильме про «Боинг» MH17 назвали ложной
Ранее сообщалось, как США и Украина пытались заполучить "черные ящики" MH17.
Обновлено вчера в 15:58
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Авто
Лифтбэк Skoda Octavia впервые засняли на дороге
Фотошпионы засняли тестовый автомобиль без камуфляжа на дорогах общего пользования в Чехии и опубликовали фото на портале auto.cz.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к ответственности за работу иностранцев
Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к административной ответственности за нарушение правил привлечения иностранцев к трудовой деятельности, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски
По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
В России повысили НДС на пальмовое масло
Сегодня в Госдуме приняли поправки в Налоговый кодекс РФ, отменяющие пониженную ставку НДС на пальмовое масло.
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Сироту из Новокузнецка оштрафовали за оскорбление Путина в соцсетях
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено вчера в 08:21
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны
ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны.
Обновлено вчера в 22:20