Экономика

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежейРБК вчера в 21:08

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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с чего всё началось

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.
Ведомостивчера в 17:41

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Ритейлеры пригрозили ЦБ отказом от системы быстрых платежей

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Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

RT на русском02:39

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Ведомостивчера в 17:41

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

РБКвчера в 21:08

Ритейл пригрозил ЦБ отказом от участия в Системе быстрых платежей

Интерфаксвчера в 21:02

«Ведомости»: ретейл может отказаться от Системы быстрых платежей из-за высоких тарифов

ТАССвчера в 19:38

Крупный бизнес предупредил Центробанк об отказе от нового вида безналичных платежей в магазинах

URA.Ruвчера в 19:59
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