Экономика

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежейРБК вчера в 21:08

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Читать в источнике
Обсудить29
с чего всё началось

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Бизнес не устраивают названные ЦБ тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг.
Ведомостивчера в 17:41

Подробнее о событии

Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

RT на русском02:39

«Ведомости»: ретейл может отказаться от Системы быстрых платежей из-за высоких тарифов

ТАССвчера в 19:38

Ретейлеры могут объявить бойкот Системе быстрых платежей от Центробанка

Телеканал 360°вчера в 21:32

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

РБКвчера в 21:08

Ритейл пригрозил ЦБ отказом от участия в Системе быстрых платежей

Интерфаксвчера в 21:02

Крупный бизнес предупредил Центробанк об отказе от нового вида безналичных платежей в магазинах

URA.Ruвчера в 19:59

Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей

Ведомостивчера в 17:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
Происшествия

На западе Москвы возник лесной пожар

Обновлено в 03:35
Интернет

Microsoft случайно показала обновленное меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft раньше времени выпустила обновление ОС Windows 10, раскрыв новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 00:40
Экономика

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Наука

Капсула Hyperloop установила очередной новый скоростной рекорд

Вакуумной капсулой Hyperloop установлен новый скоростной рекорд, группой немецких ученых её удалось разогнать до отметки в 463 километров в час.
Обновлено 22 июля в 16:48
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол

«Арсенал» — «Нефтчи»: котировки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы

Сегодня, 25 июля, в Туле в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Европы «Арсенал» сыграет с азербайджанским клубом «Нефтчи».
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29

"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Глава пермского УФССП задержан за взятки

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт

Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика

«Дочки» «Газпрома» продают почти 3% акций материнской компании

Две дочерние структуры «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций «Газпрома», говорится в сообщении материнской компании.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Сочи после сильных ливней сошел сель

В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Магнитогорске загорелась аглофабрика, которую открыл Путин

В Магнитогорске, Челябинской области, загорелось здание аглофабрки, которую открыл Владимир Путин всего неделю назад.
Обновлено в 03:58
Единоборства

Нурмагомедов прокомментировал смерть боксера Дадашева

Обновлено вчера в 21:51
Общество

Площадь пожаров в Сибири превысила 1,3 млн га. Смог дошел до Урала

Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

В Подмосковье задержана банда Олега Черного

Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, возглавлял ячейку известный в уголовных кругах 49-летний гражданин по прозвищу Олег Черный.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник

Обновлено в 02:56
Гаджеты

Во второй половине 2019 должно быть продано 75 млн iPhone

Поставщики комплектующих для смартфонов iPhone планируют выпустить во второй половине этого года детали для 75 млн смартфонов iPhone.
Обновлено в 03:34
Политика

Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети

Обновлено в 01:42
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Гудков вызван на допрос в качестве свидетеля

Правоохранительные органы завершили обыск у незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, он вызван на допрос в СК в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать

Житель Красноярска подозревается в убийстве жены из ревности, которое ему удавалось скрывать в течение года, а также убийстве матери, которую он расчленил и спрятал в морозильной камере холодильника, сообщили журналистам в СУСК региона.
Обновлено в 03:30
Авто

Китай начал экспортировать в Россию подержанные авто

Как пишет «Экономика сегодня», первая партия авто на общую сумму свыше 2,5 млн долларов вскоре пройдет таможенное оформление для отправки в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию.
Обновлено в 01:20
Авто

Ford Transit Custom превратили в спортивный автодом на колёсах

Специалисты творчески подошли к процессу кастомизации, в результате чего и получился роскошный дом на колесах, за который заказчик выложил 77 тыс. фунтов стерлингов или порядка 6 млн рублей по актуальному курсу.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят

Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Жена Игоря Крутого показала фигуру в дерзком купальнике

Супруга российского композитора Игоря Крутого Ольга в купальнике восхитила фолловеров фигурой.
Обновлено в 03:14
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Главное