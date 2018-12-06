В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.

Общество Общество На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню Эйфелеву башню закроют на время акции "желтых жилетов" в Париже. Массовые манифестации планируют провести в субботу 8 декабря.

Общество Общество Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.

Общество Общество Генпрокуратура составила портрет среднестатистического коррупционера В начале ноября нынешнего года Следственный комитет сообщал, что средняя полученная взятка в особо крупном размере в первом полугодии 2018 года составила 7 млн рублей.

Транспорт Транспорт Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным

Общество Общество «ВКонтакте» заблокировала 8 млн единиц опасного для детей контента Администрация социальной сети «ВКонтакте» с начала 2018 года удалила около восьми миллионов единиц опасного для детей контента, сообщает 6 декабря пресс-служба соцсети.

Общество Общество Прокуратура возобновила проверки работы сервиса BlaBlaCar Летом 2017 года проверка прокуратуры показала, что сервис способствует незаконному предпринимательству, из-за чего в сентябре 2017 года BlaBlaCar мог быть заблокирован согласно решению суда, но компания оспорила его.

Общество Общество Магаданский ветеран не просил перечислить соцвыплату Медведеву Ранее в соцсетях появилась фотография заявления магаданского ветерана труда Владимира Попова, в котором он просит перечислять социальную ежемесячную выплату в размере 683 рубля председателю правительства России Дмитрию Медведеву, потому что она якобы "унижает человеческое достоинство".

Общество Общество У губернатора Подмосковья появился официальный сайт

Общество Общество Российские родители увидели в интернете опасность для детей Почти три четверти родителей в России считают интернет опасной средой для детей.

Общество Общество В Теннесси на электрическом стуле казнили второго за месяц осужденного Власти штата Теннесси казнили осужденного на электрическом стуле – второго за месяц, хотя ранее этот метод исполнения высшей меры наказания не применялся в США пять лет, сообщает газета Tennessean.

Общество Общество Протесты во Франции. Задержаны сотни учащихся Более 700 учащихся задержаны во время акции протеста во Франции, сообщает Agence France-Presse.

Общество Общество В Великобритании открыта вакансия фотографа – путешественника Британская семья разместила объявление о найме профессионального фотографа, в чьи обязанности входит сопровождение семьи в поездках по разным странам.

Общество Общество «Живой коралл» стал главным цветом 2019 года В 2019 году лидерство отдано цвету Living Coral, представляющему собой нечто среднее между оранжевым и розовым, с золотым подтоном.

Общество Общество Вайнштейн поведал о худшем кошмаре в своей жизни Голливудский продюсер Харви Вайнтшейн отправил своим друзьям письмо, в котором признался, что за последний год его жизнь превратилась в кошмар.