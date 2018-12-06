Общество

Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников
РБК
10:53

В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.
РБК10:53

Подробнее о событии

Парфюмерные магазины могут перестать давать пробники

Телеканал 360°16:19

В «Л’Этуаль» предупредили об исчезновении пробников из-за их обязательной маркировки

Коммерсантъ15:37

Жителям России возможно придется покупать парфюм наугад из-за требований правительства

Царьград12:54

Парфюмерные пробники могут исчезнуть из магазинов

News.ru11:56

В «Л’Этуаль» заявили о возможности исчезновения пробников из-за маркировки духов

Rambler News Service11:25

«Л`Этуаль» предупредила о риске исчезновения пробников из парфюмерных магазинов

Ведомости11:14

Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников

РБК10:53
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Общество

На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню

Эйфелеву башню закроют на время акции "желтых жилетов" в Париже. Массовые манифестации планируют провести в субботу 8 декабря.
Обновлено в 22:25
Общество

Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом

Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.
Обновлено в 22:11
Общество

Генпрокуратура составила портрет среднестатистического коррупционера

В начале ноября нынешнего года Следственный комитет сообщал, что средняя полученная взятка в особо крупном размере в первом полугодии 2018 года составила 7 млн рублей.
Обновлено в 21:34
Транспорт

Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным

Обновлено в 21:15
Общество

«ВКонтакте» заблокировала 8 млн единиц опасного для детей контента

Администрация социальной сети «ВКонтакте» с начала 2018 года удалила около восьми миллионов единиц опасного для детей контента, сообщает 6 декабря пресс-служба соцсети.
Обновлено в 22:32
Общество

Прокуратура возобновила проверки работы сервиса BlaBlaCar

Летом 2017 года проверка прокуратуры показала, что сервис способствует незаконному предпринимательству, из-за чего в сентябре 2017 года BlaBlaCar мог быть заблокирован согласно решению суда, но компания оспорила его.
Обновлено в 22:19
Общество

Магаданский ветеран не просил перечислить соцвыплату Медведеву

Ранее в соцсетях появилась фотография заявления магаданского ветерана труда Владимира Попова, в котором он просит перечислять социальную ежемесячную выплату в размере 683 рубля председателю правительства России Дмитрию Медведеву, потому что она якобы "унижает человеческое достоинство".
Обновлено в 21:23
Общество

У губернатора Подмосковья появился официальный сайт

Обновлено в 21:03
Общество

Российские родители увидели в интернете опасность для детей

Почти три четверти родителей в России считают интернет опасной средой для детей.
Обновлено в 22:31
Общество

В Теннесси на электрическом стуле казнили второго за месяц осужденного

Власти штата Теннесси казнили осужденного на электрическом стуле – второго за месяц, хотя ранее этот метод исполнения высшей меры наказания не применялся в США пять лет, сообщает газета Tennessean.
Обновлено в 22:17
Общество

Протесты во Франции. Задержаны сотни учащихся

Более 700 учащихся задержаны во время акции протеста во Франции, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено в 21:08
Общество

В Великобритании открыта вакансия фотографа – путешественника

Британская семья разместила объявление о найме профессионального фотографа, в чьи обязанности входит сопровождение семьи в поездках по разным странам.
Обновлено в 22:00
Общество

«Живой коралл» стал главным цветом 2019 года

В 2019 году лидерство отдано цвету Living Coral, представляющему собой нечто среднее между оранжевым и розовым, с золотым подтоном.
Обновлено в 14:00
Общество

Вайнштейн поведал о худшем кошмаре в своей жизни

Голливудский продюсер Харви Вайнтшейн отправил своим друзьям письмо, в котором признался, что за последний год его жизнь превратилась в кошмар.
Обновлено в 21:53
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт «МБХ Медиа»

Роскомнадзор заблокировал новый адрес сайта «МБХ Медиа». Издание проработало с ним немногим больше месяца.
Обновлено в 19:22
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