Общество
Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников
Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробниковРБК10:53
В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.
РБК10:53
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В «Л’Этуаль» заявили о возможности исчезновения пробников из-за маркировки духов
Rambler News Service11:25
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Общество
На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню
Эйфелеву башню закроют на время акции "желтых жилетов" в Париже. Массовые манифестации планируют провести в субботу 8 декабря.
Обновлено в 22:25
Общество
Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом
Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.
Обновлено в 22:11
Общество
Генпрокуратура составила портрет среднестатистического коррупционера
В начале ноября нынешнего года Следственный комитет сообщал, что средняя полученная взятка в особо крупном размере в первом полугодии 2018 года составила 7 млн рублей.
Обновлено в 21:34
Транспорт
Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным
Обновлено в 21:15
Общество
«ВКонтакте» заблокировала 8 млн единиц опасного для детей контента
Администрация социальной сети «ВКонтакте» с начала 2018 года удалила около восьми миллионов единиц опасного для детей контента, сообщает 6 декабря пресс-служба соцсети.
Обновлено в 22:32
Общество
Прокуратура возобновила проверки работы сервиса BlaBlaCar
Летом 2017 года проверка прокуратуры показала, что сервис способствует незаконному предпринимательству, из-за чего в сентябре 2017 года BlaBlaCar мог быть заблокирован согласно решению суда, но компания оспорила его.
Обновлено в 22:19
Общество
Магаданский ветеран не просил перечислить соцвыплату Медведеву
Ранее в соцсетях появилась фотография заявления магаданского ветерана труда Владимира Попова, в котором он просит перечислять социальную ежемесячную выплату в размере 683 рубля председателю правительства России Дмитрию Медведеву, потому что она якобы "унижает человеческое достоинство".
Обновлено в 21:23
Общество
У губернатора Подмосковья появился официальный сайт
Обновлено в 21:03
Общество
Российские родители увидели в интернете опасность для детей
Почти три четверти родителей в России считают интернет опасной средой для детей.
Обновлено в 22:31
Общество
В Теннесси на электрическом стуле казнили второго за месяц осужденного
Власти штата Теннесси казнили осужденного на электрическом стуле – второго за месяц, хотя ранее этот метод исполнения высшей меры наказания не применялся в США пять лет, сообщает газета Tennessean.
Обновлено в 22:17
Общество
Протесты во Франции. Задержаны сотни учащихся
Более 700 учащихся задержаны во время акции протеста во Франции, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено в 21:08
Общество
В Великобритании открыта вакансия фотографа – путешественника
Британская семья разместила объявление о найме профессионального фотографа, в чьи обязанности входит сопровождение семьи в поездках по разным странам.
Обновлено в 22:00
Общество
«Живой коралл» стал главным цветом 2019 года
В 2019 году лидерство отдано цвету Living Coral, представляющему собой нечто среднее между оранжевым и розовым, с золотым подтоном.
Обновлено в 14:00
Общество
Вайнштейн поведал о худшем кошмаре в своей жизни
Голливудский продюсер Харви Вайнтшейн отправил своим друзьям письмо, в котором признался, что за последний год его жизнь превратилась в кошмар.
Обновлено в 21:53
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт «МБХ Медиа»
Роскомнадзор заблокировал новый адрес сайта «МБХ Медиа». Издание проработало с ним немногим больше месяца.
Обновлено в 19:22