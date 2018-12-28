Общество
Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников
Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробниковРБКвчера в 10:53
В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.
РБКвчера в 10:53
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В «Л’Этуаль» предупредили об исчезновении пробников из-за их обязательной маркировки
Коммерсантъвчера в 15:37
В «Л’Этуаль» заявили о возможности исчезновения пробников из-за маркировки духов
Rambler News Serviceвчера в 11:25
«Л`Этуаль» предупредила о риске исчезновения пробников из парфюмерных магазинов
Ведомостивчера в 11:14
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Общество
Эйфелеву башню в Париже закроют в субботу из-за акции протеста
Эйфелева башня, одна из главных достопримечательностей Парижа, в субботу 8 декабря временно прекратит принимать посетителей из-за акции протеста против повышения цен на топливо, сообщается на сайте башни.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Магаданский ветеран не просил перечислить соцвыплату Медведеву
Ранее в соцсетях появилась фотография заявления магаданского ветерана труда Владимира Попова, в котором он просит перечислять социальную ежемесячную выплату в размере 683 рубля председателю правительства России Дмитрию Медведеву, потому что она якобы "унижает человеческое достоинство".
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом
Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Прокуратура возобновила проверки работы сервиса BlaBlaCar
Прокуратура города Череповца Вологодской области нашла нарушения в работе партнера сервиса BlaBlaCar ООО "100 дорог", сообщает в пятницу газета "Коммерсант".
Обновлено в 00:00
Общество
«ВКонтакте» заблокировала 8 млн единиц опасного для детей контента
Администрация социальной сети «ВКонтакте» с начала 2018 года удалила около восьми миллионов единиц опасного для детей контента, сообщает 6 декабря пресс-служба соцсети.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Генпрокуратура составила портрет среднестатистического коррупционера
В начале ноября нынешнего года Следственный комитет сообщал, что средняя полученная взятка в особо крупном размере в первом полугодии 2018 года составила 7 млн рублей.
Обновлено в 00:08
Транспорт
Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным
Власти Люксембурга полностью отменят плату за проезд в любом общественном транспорте, пишет The Guardian.
Обновлено в 00:00
Общество
YouTube выпустил ролик с итогами 2018 года
Сервис YouTube выпустил видео «YouTube Rewind», подводящее итоги 2018 года.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
У губернатора Подмосковья появился официальный сайт
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Российские родители увидели в интернете опасность для детей
Почти три четверти родителей в России считают интернет опасной средой для детей.
Обновлено вчера в 23:11
Транспорт
В Москве начали появляться таблички с новыми тарифами на парковку
Таблички с информацией об измененных тарифах на парковку уже начали устанавливать в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Ранее сообщалось, что с 15 декабря в центре Москвы поднимется цена на парковку.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
В Великобритании открыта вакансия фотографа – путешественника
Британская семья разместила объявление о найме профессионального фотографа, в чьи обязанности входит сопровождение семьи в поездках по разным странам.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ Медиа»
Напомним, сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Власти Киева переименовали Новороссийский проспект
Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование Новороссийского проспекта в Черниговский.
Обновлено в 00:05
Общество
Кабмин разрешил продлевать договор о съёме жилья для сирот
Правительство России разрешило с 2019 года неоднократно продлевать пятилетний договор о съёме жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Обновлено вчера в 23:47