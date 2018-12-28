Общество

Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников
РБК
вчера в 10:53

В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.
РБКвчера в 10:53

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Парфюмерные магазины могут перестать давать пробники

Телеканал 360°вчера в 16:19

В «Л’Этуаль» предупредили об исчезновении пробников из-за их обязательной маркировки

Коммерсантъвчера в 15:37

Жителям России возможно придется покупать парфюм наугад из-за требований правительства

Царьградвчера в 12:54

Парфюмерные пробники могут исчезнуть из магазинов

News.ruвчера в 11:56

В «Л’Этуаль» заявили о возможности исчезновения пробников из-за маркировки духов

Rambler News Serviceвчера в 11:25

«Л`Этуаль» предупредила о риске исчезновения пробников из парфюмерных магазинов

Ведомостивчера в 11:14

Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников

РБКвчера в 10:53
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Общество

Эйфелеву башню в Париже закроют в субботу из-за акции протеста

Эйфелева башня, одна из главных достопримечательностей Парижа, в субботу 8 декабря временно прекратит принимать посетителей из-за акции протеста против повышения цен на топливо, сообщается на сайте башни.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

Магаданский ветеран не просил перечислить соцвыплату Медведеву

Ранее в соцсетях появилась фотография заявления магаданского ветерана труда Владимира Попова, в котором он просит перечислять социальную ежемесячную выплату в размере 683 рубля председателю правительства России Дмитрию Медведеву, потому что она якобы "унижает человеческое достоинство".
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом

Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.
Обновлено вчера в 22:11
Общество

Прокуратура возобновила проверки работы сервиса BlaBlaCar

Прокуратура города Череповца Вологодской области нашла нарушения в работе партнера сервиса BlaBlaCar ООО "100 дорог", сообщает в пятницу газета "Коммерсант".
Обновлено в 00:00
Общество

«ВКонтакте» заблокировала 8 млн единиц опасного для детей контента

Администрация социальной сети «ВКонтакте» с начала 2018 года удалила около восьми миллионов единиц опасного для детей контента, сообщает 6 декабря пресс-служба соцсети.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Генпрокуратура составила портрет среднестатистического коррупционера

В начале ноября нынешнего года Следственный комитет сообщал, что средняя полученная взятка в особо крупном размере в первом полугодии 2018 года составила 7 млн рублей.
Обновлено в 00:08
Транспорт

Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным

Власти Люксембурга полностью отменят плату за проезд в любом общественном транспорте, пишет The Guardian.
Обновлено в 00:00
Общество

YouTube выпустил ролик с итогами 2018 года

Сервис YouTube выпустил видео «YouTube Rewind», подводящее итоги 2018 года.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

У губернатора Подмосковья появился официальный сайт

Обновлено вчера в 21:03
Общество

Российские родители увидели в интернете опасность для детей

Почти три четверти родителей в России считают интернет опасной средой для детей.
Обновлено вчера в 23:11
Транспорт

В Москве начали появляться таблички с новыми тарифами на парковку

Таблички с информацией об измененных тарифах на парковку уже начали устанавливать в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Ранее сообщалось, что с 15 декабря в центре Москвы поднимется цена на парковку.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

В Великобритании открыта вакансия фотографа – путешественника

Британская семья разместила объявление о найме профессионального фотографа, в чьи обязанности входит сопровождение семьи в поездках по разным странам.
Обновлено вчера в 23:09
Общество

Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ Медиа»

Напомним, сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

Власти Киева переименовали Новороссийский проспект

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование Новороссийского проспекта в Черниговский.
Обновлено в 00:05
Общество

Кабмин разрешил продлевать договор о съёме жилья для сирот

Правительство России разрешило с 2019 года неоднократно продлевать пятилетний договор о съёме жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Обновлено вчера в 23:47
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