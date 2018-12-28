В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.

Общество Общество Эйфелеву башню в Париже закроют в субботу из-за акции протеста Эйфелева башня, одна из главных достопримечательностей Парижа, в субботу 8 декабря временно прекратит принимать посетителей из-за акции протеста против повышения цен на топливо, сообщается на сайте башни.

Общество Общество Магаданский ветеран не просил перечислить соцвыплату Медведеву Ранее в соцсетях появилась фотография заявления магаданского ветерана труда Владимира Попова, в котором он просит перечислять социальную ежемесячную выплату в размере 683 рубля председателю правительства России Дмитрию Медведеву, потому что она якобы "унижает человеческое достоинство".

Общество Общество Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.

Общество Общество Прокуратура возобновила проверки работы сервиса BlaBlaCar Прокуратура города Череповца Вологодской области нашла нарушения в работе партнера сервиса BlaBlaCar ООО "100 дорог", сообщает в пятницу газета "Коммерсант".

Общество Общество «ВКонтакте» заблокировала 8 млн единиц опасного для детей контента Администрация социальной сети «ВКонтакте» с начала 2018 года удалила около восьми миллионов единиц опасного для детей контента, сообщает 6 декабря пресс-служба соцсети.

Общество Общество Генпрокуратура составила портрет среднестатистического коррупционера В начале ноября нынешнего года Следственный комитет сообщал, что средняя полученная взятка в особо крупном размере в первом полугодии 2018 года составила 7 млн рублей.

Транспорт Транспорт Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным Власти Люксембурга полностью отменят плату за проезд в любом общественном транспорте, пишет The Guardian.

Общество Общество YouTube выпустил ролик с итогами 2018 года Сервис YouTube выпустил видео «YouTube Rewind», подводящее итоги 2018 года.

Общество Общество У губернатора Подмосковья появился официальный сайт

Общество Общество Российские родители увидели в интернете опасность для детей Почти три четверти родителей в России считают интернет опасной средой для детей.

Транспорт Транспорт В Москве начали появляться таблички с новыми тарифами на парковку Таблички с информацией об измененных тарифах на парковку уже начали устанавливать в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Ранее сообщалось, что с 15 декабря в центре Москвы поднимется цена на парковку.

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Общество Общество Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ Медиа» Напомним, сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы.

Общество Общество Власти Киева переименовали Новороссийский проспект Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование Новороссийского проспекта в Черниговский.