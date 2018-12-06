В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.

Общество Общество Эйфелеву башню в Париже закроют в субботу из-за акции протеста Эйфелева башня, одна из главных достопримечательностей Парижа, в субботу 8 декабря временно прекратит принимать посетителей из-за акции протеста против повышения цен на топливо, сообщается на сайте башни.

Общество Общество Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.

Общество Общество В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера

Общество Общество Эксперты выбрали главный цвет 2019 года Международный исследовательский институт Pantone назвал главным цветом наступающего 2019 года оттенок «живой коралл» (Living Coral; 16-1546).

Общество Общество «Центр безопасности» начал работу во «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» уточнила 6 декабря, что только с начала 2018 года было удалено более 7,9 млн единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий, заблокировано свыше 1,8 млн уникальных профилей и 11,3 тыс. сообществ, где такие материалы распространялись.

Транспорт Транспорт Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным

Общество Общество Официальный сайт губернатора Подмосковья начал работу Запущен официальный сайт губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в Instagram пресс-службы главы Подмосковья.

Общество Общество Власти Киева переименовали Новороссийский проспект Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование Новороссийского проспекта в Черниговский.

Общество Общество Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ Медиа» Напомним, сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы.

Общество Общество В Москве за ночь выпало более 10% месячной нормы осадков В Москве с вечера среды, 5 декабря, к утру 6 декабря выпало более 10% месячной нормы осадков, сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.

Транспорт Транспорт Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Общество Общество Компания Deloitte подсчитала расходы россиян на Новый год Средний россиянин намерен потратить на празднование наступающего 2019 года 16900 руб. На их планы влияют опасения из-за экономической ситуации в стране, говорится в исследовании "Новый год и Рождество — 2019" компании Deloitte, пишут "Ведомости".

Здоровье Здоровье Названа основная причина смертей в России Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

Общество Общество Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.