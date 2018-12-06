Общество

Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников
РБК
10:53

В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.
РБК10:53

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Духи в России будут продавать без пробы

SakhalinMedia.ru12:00

Парфюмерные пробники могут исчезнуть из магазинов

News.ru11:56

В «Л’Этуаль» заявили о возможности исчезновения пробников из-за маркировки духов

Rambler News Service11:25

«Л`Этуаль» предупредила о риске исчезновения пробников из парфюмерных магазинов

Ведомости11:14

«Л’Этуаль» опасается исчезновения пробников духов из-за введения маркировки парфюма

ПРАЙМ10:54

Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников

РБК10:53

Жителям России придется покупать парфюм наугад из-за требований правительства

Царьград12:54
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Транспорт

Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным

Обновлено в 12:19
Общество

«ВКонтакте» заблокировала 8 млн единиц опасного для детей контента

Администрация социальной сети «ВКонтакте» с начала 2018 года удалила около восьми миллионов единиц опасного для детей контента, сообщает 6 декабря пресс-служба соцсети.
Обновлено в 12:59
Общество

В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера

Университет генпрокуратуры и психологи составили психологический профиль среднего коррупционера.
Обновлено в 12:50
Общество

Власти Киева переименовали Новороссийский проспект

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование Новороссийского проспекта в Черниговский.
Обновлено в 13:01
Общество

Официальный сайт губернатора Подмосковья начал работу

Запущен официальный сайт губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в Instagram пресс-службы главы Подмосковья.
Обновлено в 12:29
Общество

Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей

Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.
Обновлено в 12:25
Общество

Эксперты выбрали главный цвет 2019 года

Обновлено в 12:22
Транспорт

Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Обновлено в 12:00
Общество

Комиссар СЕ призвала освободить правозащитника Льва Пономарева

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала к скорейшему освобождению правозащитника Льва Пономарева, которому суд в Москве в среду назначил 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции.
Обновлено в 08:32
Общество

Минстрой разработает стандарт «умного города»

6 декабря рабочая группа ведомства проанализирует более 100 проектов и разработает стандарт «смарт-сити».
Обновлено в 12:50
Здоровье

Названа основная причина смертей в России

Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.
Обновлено в 12:53
Общество

Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии

Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 11:42
Общество

В Москве за ночь выпало более 10% месячной нормы осадков

В Москве с вечера среды, 5 декабря, к утру 6 декабря выпало более 10% месячной нормы осадков, сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.
Обновлено в 08:24
Общество

Новогодних премий сотрудникам не планируют 58% работодателей

Большинство работодателей (58%) не собираются выплачивать премии своим сотрудникам по итогам работы за год.
Обновлено в 12:14
Общество

В красноярской школе на правом берегу создали свой «Хогвартс»

В Красноярске в лицее № 6 «Перспектива» на улице Кутузова появилась сказочная «Хогвартс», рассказали в управлении образовании города.
Обновлено в 12:05
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