В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.

Общество Общество Франция мобилизует 89 000 военных на субботние протесты Правительство Франции намерено направить 89 тыс. военнослужащих для поддержки полиции на субботних акциях протеста, 6 декабря передает агентство Reuters.

Общество Общество В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера Университет генпрокуратуры и психологи составили психологический профиль среднего коррупционера.

Общество Общество Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.

Общество Общество У губернатора Подмосковья появился официальный сайт

Общество Общество «Центр безопасности» начал работу во «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» уточнила 6 декабря, что только с начала 2018 года было удалено более 7,9 млн единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий, заблокировано свыше 1,8 млн уникальных профилей и 11,3 тыс. сообществ, где такие материалы распространялись.

Транспорт Транспорт Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным Власти Люксембурга полностью отменят плату за проезд в любом общественном транспорте, пишет The Guardian.

Общество Общество «Живой коралл» стал главным цветом 2019 года В 2019 году лидерство отдано цвету Living Coral, представляющему собой нечто среднее между оранжевым и розовым, с золотым подтоном.

Общество Общество Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ Медиа» Напомним, сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы.

Общество Общество Власти Киева переименовали Новороссийский проспект Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование Новороссийского проспекта в Черниговский.

Транспорт Транспорт Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Общество Общество В Москве за ночь выпало более 10% месячной нормы осадков В Москве с вечера среды, 5 декабря, к утру 6 декабря выпало более 10% месячной нормы осадков, сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.

Общество Общество Компания Deloitte подсчитала расходы россиян на Новый год Средний россиянин намерен потратить на празднование наступающего 2019 года 16900 руб. На их планы влияют опасения из-за экономической ситуации в стране, говорится в исследовании "Новый год и Рождество — 2019" компании Deloitte, пишут "Ведомости".

Общество Общество Первый елочный базар в Подмосковье откроется 6 декабря в Красногорске

Здоровье Здоровье Названа основная причина смертей в России Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.