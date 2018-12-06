Общество
Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников
Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробниковРБК10:53
В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.
РБК10:53
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В «Л’Этуаль» заявили о возможности исчезновения пробников из-за маркировки духов
Rambler News Service11:25
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:09, Ашберн
Общество
Франция мобилизует 89 000 военных на субботние протесты
Правительство Франции намерено направить 89 тыс. военнослужащих для поддержки полиции на субботних акциях протеста, 6 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:59
Общество
В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера
Университет генпрокуратуры и психологи составили психологический профиль среднего коррупционера.
Обновлено в 14:47
Общество
Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом
Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.
Обновлено в 14:02
Общество
У губернатора Подмосковья появился официальный сайт
Обновлено в 14:54
Общество
«Центр безопасности» начал работу во «ВКонтакте»
Пресс-служба «ВКонтакте» уточнила 6 декабря, что только с начала 2018 года было удалено более 7,9 млн единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий, заблокировано свыше 1,8 млн уникальных профилей и 11,3 тыс. сообществ, где такие материалы распространялись.
Обновлено в 14:54
Транспорт
Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным
Власти Люксембурга полностью отменят плату за проезд в любом общественном транспорте, пишет The Guardian.
Обновлено в 15:15
Общество
«Живой коралл» стал главным цветом 2019 года
В 2019 году лидерство отдано цвету Living Coral, представляющему собой нечто среднее между оранжевым и розовым, с золотым подтоном.
Обновлено в 14:00
Общество
Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ Медиа»
Напомним, сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы.
Обновлено в 14:53
Общество
Власти Киева переименовали Новороссийский проспект
Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование Новороссийского проспекта в Черниговский.
Обновлено в 15:42
Транспорт
Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря
Обновлено в 13:44
Общество
В Москве за ночь выпало более 10% месячной нормы осадков
В Москве с вечера среды, 5 декабря, к утру 6 декабря выпало более 10% месячной нормы осадков, сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.
Обновлено в 08:24
Общество
Компания Deloitte подсчитала расходы россиян на Новый год
Средний россиянин намерен потратить на празднование наступающего 2019 года 16900 руб. На их планы влияют опасения из-за экономической ситуации в стране, говорится в исследовании "Новый год и Рождество — 2019" компании Deloitte, пишут "Ведомости".
Обновлено в 13:23
Общество
Первый елочный базар в Подмосковье откроется 6 декабря в Красногорске
Обновлено в 15:53
Здоровье
Названа основная причина смертей в России
Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.
Обновлено в 14:47
Транспорт
РЖД представят новый плацкартный вагон на Казанском вокзале
Обновлено в 14:32