Общество

Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников
РБК
10:53

В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.
РБК10:53

Подробнее о событии

Парфюмерные магазины могут перестать давать пробники

Телеканал 360°16:19

В «Л’Этуаль» предупредили об исчезновении пробников из-за их обязательной маркировки

Коммерсантъ15:37

Жителям России возможно придется покупать парфюм наугад из-за требований правительства

Царьград12:54

Парфюмерные пробники могут исчезнуть из магазинов

News.ru11:56

В «Л’Этуаль» заявили о возможности исчезновения пробников из-за маркировки духов

Rambler News Service11:25

«Л`Этуаль» предупредила о риске исчезновения пробников из парфюмерных магазинов

Ведомости11:14

Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников

РБК10:53
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
Общество

В Париже из-за протестов закроют Эйфелеву башню

Эйфелеву башню в столице Франции закроют для посетителей из-за акций протеста.
Обновлено в 17:40
Общество

В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера

Университет генпрокуратуры и психологи составили психологический профиль среднего коррупционера.
Обновлено в 18:15
Общество

Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом

Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.
Обновлено в 14:02
Общество

«ВКонтакте» заблокировала 8 млн единиц опасного для детей контента

Администрация социальной сети «ВКонтакте» с начала 2018 года удалила около восьми миллионов единиц опасного для детей контента, сообщает 6 декабря пресс-служба соцсети.
Обновлено в 18:59
Транспорт

Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным

Власти Люксембурга полностью отменят плату за проезд в любом общественном транспорте, пишет The Guardian.
Обновлено в 19:00
Общество

У губернатора Подмосковья появился официальный сайт

Обновлено в 14:54
Общество

«Живой коралл» стал главным цветом 2019 года

В 2019 году лидерство отдано цвету Living Coral, представляющему собой нечто среднее между оранжевым и розовым, с золотым подтоном.
Обновлено в 14:00
Общество

Власти Киева переименовали Новороссийский проспект

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование Новороссийского проспекта в Черниговский.
Обновлено в 15:42
Транспорт

В Москве начали появляться таблички с новыми тарифами на парковку

Обновлено в 17:53
Здоровье

Названа основная причина смертей в России

Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.
Обновлено в 17:35
Общество

Вайнштейн поведал о худшем кошмаре в своей жизни

Голливудский продюсер Харви Вайнтшейн отправил своим друзьям письмо, в котором признался, что за последний год его жизнь превратилась в кошмар.
Обновлено в 17:43
Транспорт

Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Предновогодние пробки придут в Москву примерно в середине декабря.
Обновлено в 16:55
Общество

Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ Медиа»

Напомним, сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы.
Обновлено в 14:53
Общество

Продажа елок в Подмосковье стартует с 15 декабря

Обновлено в 15:53
Общество

Открыта вакансия путешественника с зарплатой 7 тысяч евро в месяц

Отмечается, что кандидат должен иметь возможность уезжать на несколько месяцев, так как семья планирует путешествовать в страны Европы, Америки, Южной Америки и Австралию.
Обновлено в 18:22
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