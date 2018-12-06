Общество
Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников
Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробниковРБК10:53
В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.
РБК10:53
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В «Л’Этуаль» заявили о возможности исчезновения пробников из-за маркировки духов
Rambler News Service11:25
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
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Эйфелеву башню в столице Франции закроют для посетителей из-за акций протеста.
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Общество
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Общество
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Напомним, сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы.
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Продажа елок в Подмосковье стартует с 15 декабря
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Общество
Открыта вакансия путешественника с зарплатой 7 тысяч евро в месяц
Отмечается, что кандидат должен иметь возможность уезжать на несколько месяцев, так как семья планирует путешествовать в страны Европы, Америки, Южной Америки и Австралию.
Обновлено в 18:22