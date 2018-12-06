Общество
Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников
Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробниковРБК10:53
В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.
РБК10:53
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В «Л’Этуаль» заявили о возможности исчезновения пробников из-за маркировки духов
Rambler News Service11:25
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Общество
Из-за акций «желтых жилетов» в Париже в субботу закроют Эйфелеву башню
Власти французской столицы приняли решение о закрытии на один день, в субботу 8 декабря, одной из главных достопримечательностей столицы - Эйфелевой башни.
Обновлено в 16:50
Общество
В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера
Обновлено в 16:54
Общество
Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом
Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.
Обновлено в 14:02
Общество
«ВКонтакте» заблокировала 8 млн единиц опасного для детей контента
Администрация социальной сети «ВКонтакте» с начала 2018 года удалила около восьми миллионов единиц опасного для детей контента, сообщает 6 декабря пресс-служба соцсети.
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Транспорт
Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом
Обновлено в 17:05
Общество
У губернатора Подмосковья появился официальный сайт
Обновлено в 14:54
Общество
Эксперты выбрали главный цвет 2019 года
Международный исследовательский институт Pantone назвал главным цветом наступающего 2019 года оттенок «живой коралл» (Living Coral; 16-1546).
Обновлено в 14:00
Общество
Власти Киева переименовали Новороссийский проспект
Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование Новороссийского проспекта в Черниговский.
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Общество
Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ Медиа»
Напомним, сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы.
Обновлено в 14:53
Транспорт
Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря
Предновогодние пробки придут в Москву примерно в середине декабря.
Обновлено в 16:55
Общество
Компания Deloitte подсчитала расходы россиян на Новый год
Средний россиянин намерен потратить на празднование наступающего 2019 года 16900 руб. На их планы влияют опасения из-за экономической ситуации в стране, говорится в исследовании "Новый год и Рождество — 2019" компании Deloitte, пишут "Ведомости".
Обновлено в 13:23
Здоровье
Названа основная причина смертей в России
Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.
Обновлено в 14:47
Общество
В Москве за ночь выпало более 10% месячной нормы осадков
В Москве с вечера среды, 5 декабря, к утру 6 декабря выпало более 10% месячной нормы осадков, сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.
Обновлено в 08:24
Общество
Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии
Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 17:08
Транспорт
РЖД представят новый плацкартный вагон на Казанском вокзале
Обновлено в 14:32