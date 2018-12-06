Общество

Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников
РБК
10:53

В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.
РБК10:53

Подробнее о событии

Парфюмерные магазины могут перестать давать пробники

Телеканал 360°16:19

В «Л’Этуаль» предупредили об исчезновении пробников из-за их обязательной маркировки

Коммерсантъ15:37

Жителям России возможно придется покупать парфюм наугад из-за требований правительства

Царьград12:54

Парфюмерные пробники могут исчезнуть из магазинов

News.ru11:56

В «Л’Этуаль» заявили о возможности исчезновения пробников из-за маркировки духов

Rambler News Service11:25

«Л`Этуаль» предупредила о риске исчезновения пробников из парфюмерных магазинов

Ведомости11:14

Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников

РБК10:53
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Общество

Из-за акций «желтых жилетов» в Париже в субботу закроют Эйфелеву башню

Власти французской столицы приняли решение о закрытии на один день, в субботу 8 декабря, одной из главных достопримечательностей столицы - Эйфелевой башни.
Обновлено в 16:50
Общество

В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера

Обновлено в 16:54
Общество

Защита Пономарева обратилась в ЕСПЧ в связи с его арестом

Защита руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева попросила Страсбургский суд (ЕСПЧ) повлиять на российские власти для его скорейшего освобождения из-под административного ареста и принятия законного решения по его делу.
Обновлено в 14:02
Общество

«ВКонтакте» заблокировала 8 млн единиц опасного для детей контента

Администрация социальной сети «ВКонтакте» с начала 2018 года удалила около восьми миллионов единиц опасного для детей контента, сообщает 6 декабря пресс-служба соцсети.
Обновлено в 17:26
Транспорт

Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

Обновлено в 17:05
Общество

У губернатора Подмосковья появился официальный сайт

Обновлено в 14:54
Общество

Эксперты выбрали главный цвет 2019 года

Международный исследовательский институт Pantone назвал главным цветом наступающего 2019 года оттенок «живой коралл» (Living Coral; 16-1546).
Обновлено в 14:00
Общество

Власти Киева переименовали Новороссийский проспект

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование Новороссийского проспекта в Черниговский.
Обновлено в 15:42
Общество

Роскомнадзор заблокировал новый сайт «МБХ Медиа»

Напомним, сайт «МБХ Медиа» на домене mbk.media, созданный после блокировки сайта «Открытой России» в декабре 2017 года, был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры спустя три месяца после начала работы.
Обновлено в 14:53
Транспорт

Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Предновогодние пробки придут в Москву примерно в середине декабря.
Обновлено в 16:55
Общество

Компания Deloitte подсчитала расходы россиян на Новый год

Средний россиянин намерен потратить на празднование наступающего 2019 года 16900 руб. На их планы влияют опасения из-за экономической ситуации в стране, говорится в исследовании "Новый год и Рождество — 2019" компании Deloitte, пишут "Ведомости".
Обновлено в 13:23
Здоровье

Названа основная причина смертей в России

Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.
Обновлено в 14:47
Общество

В Москве за ночь выпало более 10% месячной нормы осадков

В Москве с вечера среды, 5 декабря, к утру 6 декабря выпало более 10% месячной нормы осадков, сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.
Обновлено в 08:24
Общество

Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии

Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 17:08
Транспорт

РЖД представят новый плацкартный вагон на Казанском вокзале

Обновлено в 14:32
Главное